Desechan queja de MC contra proceso interno de Morena

Ciudad de México.- La queja de los diputados federales de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski y Jorge Álvarez Máynez contra el proceso interno de Morena fue desechada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los legisladores impugnaron el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, alegando presuntos actos anticipados de precampaña y afectación a la equidad en los procesos electorales.

Entre las razones para rechazar el recurso, de acuerdo a lo expuesto por el magistrado presidente Reyes Rodríguez que emitió un voto de calidad ante el empate en la votación del caso, mencionó que no son militantes de ese partido y que no puede cualquier ciudadano impugnar por esa vía un acuerdo de un instituto político diferente.

También señaló que, en todo caso, si se considera afectación del sistema electoral, como ellos alegaron en su recurso, debió ser presentado por su partido político y no en lo individual.

La sentencia se aprobó en la sesión pública de este miércoles luego de un empate en la votación con tres a favor y tres en contra (y la ausencia del magistrado Felipe de la Mata).

La propuesta ante el Pleno, rechazada y presentada por la magistrada Mónica Soto, planteaba admitir el recurso de manera excepcional, más allá de que no se cumplieran estrictamente con los requisitos procesales y lo establecido para ese tipo de recursos.

Ésta fue apoyada por la magistrada Janine Otálora y por el magistrado José Luis Vargas.

En contra de la aceptación del recurso y por su improcedencia, además del magistrado Rodríguez, votaron los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante.

En la discusión del caso, el magistrado Rodríguez dijo que no se estaba limitando a los legisladores federales la posibilidad de acceder al tribunal.

Recordó que ambos ya tienen presentado un recurso con argumentos similares, en el que incluso solicitaron medidas cautelares en contra del proceso morenista.

Esas medidas ya fueron rechazadas por la Comisión de Quejas del INE, pero están impugnadas ante esa Sala Superior, que analiza el caso, y además tendrá que ser revisado en el fondo, próximamente, por la Sala Regional Especializada.

"No estamos ante un hecho y acto jurídico que no pueda ser conocido por ningún recurso legal; no es el caso. Existe, como sabemos, el proceso sancionador que activaron estos mismos actores y que está en investigación que lleva a cabo el INE, que remitió a la Comisión de Quejas y que también ya fue impugnado ante la Sala Superior", recordó Rodríguez.

Agregó que si los actores consideran, como lo hacen en sus planteamientos, que este acto partidista de Morena tiene el efecto de trastocar la equidad o el ejercicio de sus derechos inherentes a su cargo público, tienen la posibilidad de que su partido político presente un juicio electoral.