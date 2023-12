Desea AMLO menos inseguridad en 2024

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves su lista de deseos para 2024, que incluye menos inseguridad y elecciones sin trampas.

"Que se siga reduciendo la inseguridad, que haya cada vez más paz, más tranquilidad, que en las elecciones se deje en libertad a los ciudadanos, que haya elecciones limpias, libres; que sea el pueblo el que decida, elija, que no haya trampas que no haya fraude, eso es lo que deseo", manifestó.

Desde Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió que las familias eviten las discusiones en las cenas de fin de año y que, en 2024, sean felices.

También confió en que la economía se mantenga tan estable como este 2023, para que la población tenga empleo y suficientes ingresos para cubrir sus necesidades.

"Que la gente sea muy feliz, que nuestro pueblo siga siendo muy feliz, que no se sufra, qué no haya pleitos, qué esto que sigue pasando, que no haya agresiones, que vivamos en paz. Que el año que viene en lo económico, sea como el actual", manifestó.

"¿Qué deseo? Pues que tengamos la misma tasa de crecimiento de este año, que se sigan creando empleos. Hoy dio el INEGI información sobre empleo y la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, eso lo celebro mucho y lo deseo para el año próximo que haya trabajo, que se tengan los ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, que no haya crisis de consumo".

A pregunta expresa, López Obrador consideró que este 2023 que termina ha sido uno de los mejores años de su Administración, luego de las dificultades que se registraron durante la pandemia.

"Este es uno de los mejores años, es que pasamos dos muy difíciles, los de la pandemia, esos fueron muy dolorosos, afortunadamente el primer año, ya habíamos iniciado todos nuestros planes, nos ayuda mucho el que desde los primeros días comenzamos a poner en marcha todo el Plan de Desarrollo", señaló, al hacer un recuento de sus principales proyectos, programas y obras.