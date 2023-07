Descubren en Yucatán una antigua ciudad maya

The New York Times | Mapa del sitio a escala The New York Times | Relieve tallado en un bloque de piedra The New York Times | Una columna cilíndrica

Armados con machetes y motosierras, cortando árboles caídos y vadeando a través de densos matorrales, los arqueólogos despejaron un camino por senderos rocosos. Por fin, llegaron a su destino en la península de Yucatán en México: una ciudad escondida donde las pirámides y los palacios se alzaron por encima de las multitudes hace más de mil años, con una cancha de pelota y terrazas ahora enterradas y cubiertas de maleza. PUBLICIDAD El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México elogió su trabajo a fines del mes pasado y dijo que habían descubierto una antigua ciudad maya en "una vasta área prácticamente desconocida para la arqueología". "Estas historias sobre 'ciudades perdidas en la jungla', muy a menudo estas cosas son bastante menores o están inventadas por periodistas", dijo Simon Martin, un antropólogo político que no participó en el trabajo. "Pero esto está mucho más cerca del trato real". El equipo de arqueólogos que descubrió las ruinas las llamó Ocomtún, usando la palabra maya yucateca para las columnas de piedra que se encuentran alrededor de la antigua ciudad. Forma parte de una gran reserva ecológica El instituto mexicano describió el sitio, en el estado de Campeche, como una vez un importante centro de la vida maya. Durante al menos parte de la era clásica maya, alrededor del 250 al 900 d. C., fue un área muy poblada. Hoy es parte de una gran reserva ecológica donde las enredaderas y los árboles tropicales enredan botas y neumáticos, y el agua dulce se desliza a través del poroso terreno de piedra caliza. “A menudo me preguntan por qué nadie ha ido allí y digo: ‘bueno, probablemente porque tienes que estar un poco loco para ir allí’“, dijo Ivan Sprajc, arqueólogo principal de la encuesta y profesor en un centro de investigación esloveno, ZRC SAZU. “No es un trabajo fácil”. Revelan las estructuras antiguas con LiDAR El trabajo ha sido revolucionado durante la última década por LiDAR, una tecnología que utiliza láseres aerotransportados para perforar la vegetación densa y revelar las estructuras antiguas y los paisajes alterados por humanos debajo. Pero al final, todo se reduce a arduas caminatas. “Sprajc está haciendo precisamente lo correcto; usando LiDAR como un instrumento de encuesta, pero no interpretando los resultados sin verificar el terreno”, dijo Rosemary Joyce, antropóloga de la Universidad de California, Berkeley. Ella dijo en un correo electrónico que era poco probable que un sitio recientemente documentado “cambiara materialmente las narrativas históricas”, pero que ese trabajo podría ayudar a los investigadores a ver “más variaciones en las formas en que las diferentes comunidades mayas llevaron a cabo la vida durante el período Clásico”. Y sigue siendo “inusual encontrar un sitio tan grande que nadie conozca”, dijo Scott Hutson, arqueólogo de la Universidad de Kentucky. Durante décadas, los arqueólogos confiaron en la ayuda de los descendientes de los mayas para identificar y excavar los sitios antiguos que les eran familiares. Pero debido a que esta parte de Campeche ha sido una reserva durante décadas, dijo Hutson, “simplemente no ha habido arqueólogos caminando por esta área”. Martin llamó a la región una “zona vacía” en los mapas de los arqueólogos. Sprajc, de 67 años, dijo que la expedición a Ocomtún tomó alrededor de un mes y medio, “relativamente corto” en comparación con los habituales dos meses o más. El viaje se realizó durante la estación seca, lo que puede ser desalentador, pero menos que las largas caminatas en la estación lluviosa. Rodeada de humedales, Ocomtún incluye pirámides, plazas, residencias de élite y “extraños” complejos de estructuras dispuestas casi en círculos concéntricos, dijo Sprajc. “No sabemos nada sobre eso del resto de las tierras bajas mayas”, dijo. Hallan pirámide de 15 metros La estructura más grande documentada en Ocomtún era una pirámide de unos 50 pies de altura (15.24 metros), que según Sprajc habría sido un templo. Esta y algunas otras estructuras se encontraban sobre una gran plataforma rectangular, elevada a unos 30 pies (9.1 metros) del suelo y con lados de más de 250 pies de largo (76.2 metros). “Sólo por su escala, su ubicación, debe ser un sitio importante”, dijo Charles Golden, antropólogo de la Universidad de Brandeis. Dijo que las excavaciones podrían ayudar a responder una serie de preguntas sobre quién vivía allí y su relación con otras ciudades y asentamientos mayas. La gente parecía haber dejado Ocomtún aproximadamente al mismo tiempo que otras ciudades mayas, entre el 800 y el 1000 d. C., un declive que los investigadores atribuyen a factores como la sequía y los conflictos políticos. Es posible que se haya encontrado una pista de esos conflictos en el sitio. Si bien la mayoría de las estructuras no tenían adornos, el equipo encontró, bocabajo en una escalera, un bloque con jeroglíficos que parece haber sido de otro asentamiento maya. Dichos monumentos a veces fueron “traídos como botín de guerra de otros sitios, y esto es lo que aparentemente sucedió en este caso”, dijo Sprajc. Joyce dijo que las imágenes de conquista del bloque eran normales, “así que podemos tener evidencia aquí de que Ocomtún fue parte de las grandes guerras que se arremolinaron alrededor de las principales potencias” del mundo maya. El equipo también encontró algunas terrazas agrícolas, que los arqueólogos llamaron un signo de las modificaciones generalizadas de los mayas para hacer que el entorno difícil fuera más propicio para los humanos. Utilizando la hidráulica, la conservación y captura de agua, y la ingeniería paisajista como las terrazas, los mayas lograron vivir en “lo que hoy parecen áreas bastante inhóspitas”, dijo Martin. Para los grupos modernos que pasan, el agua tiene que ser acarreada por camiones. Sprajc dijo que incluso después de que su equipo había excavado unas 37 millas de sendero manejable hasta Ocomtún, aún le tomó de cinco a 10 horas llegar al sitio porque el terreno era muy difícil de atravesar. Otros investigadores ahora pueden buscar el financiamiento, los permisos y los suministros necesarios para excavar Ocomtún, pero Sprajc no estará entre ellos. Dijo que estaba ocupado planeando una nueva expedición, el próximo marzo o abril, con destino a otra parte de Yucatán donde las imágenes LiDAR han arrojado pistas. Los compañeros científicos, animados por el trabajo en Ocomtún, esperan con ansias lo que su equipo podría encontrar a continuación.