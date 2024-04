Desconocen Universidades del Bienestar a sus trabajadores

Ciudad de México.- La Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) acusó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dio la razón a esas escuelas para desconocerlos como trabajadores y catalogarlos como beneficiarios de programas sociales.

Desde 2021, la Coalición ha litigado contra los despidos injustificados por parte del Organismo Coordinador de la UBBJG, a cargo de Raquel Sosa, y tras un amparo conseguido para que la JFCA número 11 descongelara los casos, a principios de año emitió las resoluciones, pero favorables al gobierno.

"Es otra falsedad de Raquel Sosa y que la Junta le compró, porque dicen que no pueden contratar trabajadores y que los académicos no son trabajadores, sino beneficiarios de un programa social y como beneficiarios de un programa social no tienen ningún derecho, ninguna protección, ni de la ley del trabajo y tampoco de la Constitución", aseguró el abogado Juan de Dios Hernández Monge.

El abogado acusó a la JFCA de estar de parte de Sosa, pues su argumento fue que no lograron demostrar que hubiera el elemento de subordinación, a pesar de las pruebas presentadas como haber cumplido horarios de trabajo, seguir órdenes del patrón y tener un salario.

"Para Raquel Sosa no hubo Revolución, no hay Constitución de 1917, y se siguen rigiendo las relaciones como en las tiendas de raya, como en las haciendas como si los trabajadores fueran peones y que carecen absolutamente de cualquier derecho", insistió en una conferencia de prensa virtual junto con maestros de Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas y la Ciudad de México.

En 2021, a la falta de salones y prácticas profesionales en las UBBJ, fundadas en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumaron los despidos injustificados y las denuncias de las condiciones laborales de los profesores.

"A mí me dieron a firmar el convenio al final del semestre y sólo me lo mostraron para que lo firmara, era difícil saber con antelación cómo nos iban a pagar", dijo la profesora de la sede de San Miguel Amatitlán, Guerrero, una de los 200 sedes de esas escuelas.

"Nosotros comenzamos en salones de piso de tierra y sobre techo de cielo", dijo la profesora.

La Coalición que busca la reinstalación de los maestros indicó que quedan 39 profesores despedidos, pero tan sólo en ese grupo ya que se sabe que existen juicios laborales en casi todos los estados del País.

Hernández Monge adelantó que interpondrán un amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación.