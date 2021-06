Desconoce AMLO al responsable de tragedia en la Línea 12

Alejandro Mendoza / Agencia Reforma / Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no saber quién tiene la responsabilidad política por el colapso en la Línea 12 del Metro, pero pidió recordar quién estaba, entonces, el frente del país.

Sin mencionar por su nombre al expresidente Felipe Calderón, el mandatario consideró que todos los que tenían un cargo cuando se construyó la llamada Línea Dorada podrían tener alguna responsabilidad en la tragedia, que dejó un saldo de 26 muertos y decenas de lesionados.

-¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?, se le preguntó.

-"Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía".

-Sí, ¿pero la responsabilidad política de quién es?

-"No sé. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el presidente entonces?

-Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de Gobierno?, se le inquirió.

-"Por eso, entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política, es así muy abstracto. Que la autoridad judicial decida, si hay responsables y se les castigue", respondió.

Ante los cuestionamientos, el presidente evitó hacer referencia a su canciller, Marcelo Ebrard, quien se desempeñaba como jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó y puso en marcha la Línea 12.

Sobre posibles sanciones a las empresas que participaron en la obra, el político tabasqueño pidió esperar a que resuelvan tanto la Fiscalía, como el Poder Judicial. Sin embargo, adelantó que no habrá impunidad.

"Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, como los gobiernos de antes, ahora es distinto, por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política", aseveró.

"Si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral o fuésemos hipócritas, pues entonces ya nos hubiesen hecho polvo, imagínense toda la campaña de prensa en contra".

Revisión total

El Mandatario se pronunció a favor de que se realice una revisión total del tramo de la Línea 12, tanto el subterráneo, como el elevado, para garantizar la seguridad de los usuarios.

"Hay que hacer la revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad", indicó.

"Que se haga la revisión completa, de todo el tramo y que, a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión, no hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad".

Por otro lado, calificó de acertado el dictamen preliminar emitido por la empresa DNV sobre el colapso en la Línea 12, que se centró en identificar fallas en la construcción, deficiencias en soldaduras y ausencia de pernos.

"Pues yo creo que el dictamen es acertado, que es un buen primer análisis, un acercamiento de lo que ocasionó es el lamentable accidente. Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también los respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM o coincidieron en que se habían cometido esas fallas", agregó.