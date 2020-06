Descartan riesgo por Covid en tinta que usa el INE

Reforma

Ciudad de México— La tinta indeleble que usa el Instituto Nacional Electoral (INE) es antiséptica, por lo que no generaría un riesgo de contagio de Covid-19.

Así lo determina un informe que pidió el organismo electoral al Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre la seguridad del líquido para usarlo en las próximas jornadas electorales.

"El hallazgo central tiene que ver con que el líquido indeleble, en razón de la fórmula química que posee, que es a base de ácido acético, le confiere propiedades biocidas, en otras palabras, es un antiséptico que inhibe la proliferación de microorganismos.

"Esto, por sí mismo, implica que el líquido indeleble no es un factor de riesgo de transmisión del virus (Covid-19) durante su aplicación en el dedo pulgar", indica el reporte presentado este miércoles a la Comisión de Organización del INE.

Sin embargo, se advierte que el órgano electoral deberá realizar una campaña intensa para generar confianza entre la ciudadanía para que acuda a votar.

El informe detalla que existen otros mecanismos para colocar la tinta, es decir, en lugar del plumón que se usa actualmente podría utilizarse un aspersor para evitar el contacto entre las manos de los funcionarios de casilla y los ciudadanos.

También se podrían usar hisopos o algodones para marcar los dedos, y desecharlos.

Sin embargo, dichas opciones se consideran poco viables, pues, se argumenta, requieren pruebas exhaustivas para garantizar su uso y eso llevaría tiempo. Además de que con el método actual existen garantías para evitar derrames o vaporizaciones del líquido.

"Muchas cadenas productivas están trastocadas, afectadas, y pudiera darse el caso que no existieran los insumos necesarios para implementar a gran nivel un nuevo modelo de aplicación.

"Se sugiere que se opte por conservar el modelo actual de aplicador de líquido indeleble, modificando el procedimiento en el que se usa en las casillas", agrega el documento.

En la modificación del protocolo se recomienda que exista una distancia entre el funcionario de casilla y el votante, y que el plumón sea limpiado enseguida de marcar el dedo, así como que el ciudadano antes de retirarse también se limpie las manos.

Durante la sesión de la Comisión, se informó que este procedimiento será incluido en el Modelo Integral de Atención Sanitaria, que elabora el INE para los procesos electorales de Coahuila y Puebla, y que servirá para los comicios de 2021.

"En resumen, el líquido no puede ser un vehículo de contagio. Cualquier germen que alguien traiga se estaría neutralizando. No hay condiciones para cambiar el modelo, no hay necesidad, pero si se quisiera, no hay condiciones técnicas.

"Se prevén medidas de protección de sanitización durante la jornada electoral y continuas acciones de limpieza para evitar cualquier riesgo. No vamos a tener una jornada igual a las anteriores, tendrán características especiales con características de protección para el votante, a los funcionarios de casilla y representantes de partidos", indicó el presidente de la Comisión, el consejero Jaime Rivera.

Su homólogo, Ciro Murayama, aseguró que el protocolo que elabora el INE abarcará todos los campos. Por ejemplo, expuso, qué sucederá con la credencial de elector, que actualmente pasa por varias manos a la hora de votar.

"Vamos a tener que hacer un protocolo general para que el hecho de acudir a votar o ser funcionario de casilla no implique riesgos. Habrá que pensar la distancia entre elector y elector, incluso cómo será la fila, es toda una operación para adaptarse a las circunstancias", dijo.

Consideró que incluso se debe revisar cómo asistirán a votar las personas mayores de 60 años, y si para operar como funcionarios de casillas estaría permitido que participaran, al ser ese sector un grupo vulnerable.