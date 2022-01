Descartan, por ahora, uso comercial de píldoras anti-Covid en México

Ciudad de México— Hugo López-Gatell subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que, por ahora, los tratamientos contra Covid-19 no serán de uso comercial en el país.

"No se otorgan autorizaciones de registro comercial, por el momento son para uso de emergencia, no se puede hacer para fines comerciales, sino en el contexto de la emergencia.

"Hay restricciones, tiene que ser un uso muy cuidado, con la experiencia del remdesivir también fue uso tutela del Gobierno. Tendremos centros específicos donde va ser utilizado", comentó López-Gatell.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Gobierno federal analizaba la posibilidad de que los tratamientos contra Covid-19 pudieran ponerse a la venta en farmacias.

Se trata de los medicamentos Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, los cuales ya se aplican en Estados Unidos.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud mencionó que las píldoras antiCovid sólo deberán ser tomadas por aquellos pacientes con riesgo de complicaciones.

"El uso es para personas con alto riesgo de complicaciones. No cualquier persona necesitaría este medicamento, no cualquier persona lo debe tomar, de hecho la minoría de personas lo debe tomar. Es muy importante tenerlo en cuenta, no es para uso generalizado masivo, sino para un alto perfil o probabilidad de complicaciones", resaltó.

López-Gatell informó que la Secretaría de Salud (Ssa) administrará los tratamientos contra Covid-19 de la misma forma en que lo han hecho con las vacunas.

"Pasamos ya al proceso de negociación, estamos en platicas con los dos laboratorios que lo producen, son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones muy especificas, y será igual que la vacunación un programa del Gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso", mencionó.

Además, explicó que la Ssa ya hizo un proceso de análisis de los medicamentos, los cuales ya fueron aprobados con base en su evidencia científica.

"Son dos medicamentos, hicimos un proceso paralelo de análisis tanto para la regulación sanitaria, donde ya fueron aprobados estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado", finalizó.