Descartan panel bajo el T-MEC por aguacate

Ciudad de México.- La solicitud de un ciudadano mexicano ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) para revisar la producción de aguacate michoacano por daños ambientales, no se encamina para el inicio de un panel de controversias, aclaró experto.

La CCA es brazo del T-MEC para actividades de cooperación sobre el medio ambiente entre los países socios.

"No es el inicio de un procedimiento contencioso (no es para iniciar panel internacional) al amparo del Tratado, pero sí es un esquema para rendir cuentas, para buscar que los Gobiernos, que las partes en el tratado expliquen si hay o no un incumplimiento a la legislación ambiental", explicó Ricardo Aranda, socio en Dorantes Advisors.

Añadió que tras la petición realizada conforme a las disposiciones del capítulo 24 del T-MEC, el secretariado de la CCA la analiza, revisa que cumpla con los requisitos pactados, esté sustentada y fundamentada, proceso que lleva 30 días naturales.

Si cumple con los requisitos, Semarnat deberá preparar una respuesta, para aclarar o refutar sobre el supuesto incumplimiento, por lo que puede entrar en comunicación con los aguacateros. Para este paso se tienen 60 días naturales, dijo.

En caso de que no se dé una respuesta satisfactoria se ponen en evidencia las medidas que tiene México para el cuidado del medio ambiente.

"Si no se responde adecuadamente a la petición puede ponerse de relieve que hay información faltante o medidas que aún no han cumplido su cometido, pero no estamos hablando que en este proceso pudiera haber una imposición de sanciones, suspensión de beneficios, no es el momento, no es la vía, lo que se busca es poner la atención sobre un asunto que se presume que está faltando a la aplicación de la ley", concluyó.