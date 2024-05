Descartan focos rojos en Sonora, pero habrá rondines

Hermosillo, México.- El presidente del Instituto Electoral de Sonora, Nery Ruiz Arvizu, afirmó que no hay ningún incidente ni "situación" que impida la instalación de casillas o el desarrollo normal de la jornada electoral en la entidad.

No obstante, reveló en entrevista con Reforma, el organismo solicitó rondines a las autoridades gubernamentales para garantizar la seguridad y dar mayor tranquilidad a los votantes el día de la elección.

"Desde hace meses estamos en mesas de seguridad con las autoridades de seguridad estatal, federal y municipal, y hemos estado señalando pequeños incidentes, pero que no han trascendido en el sentido de no permitirnos la operación de lo que estamos haciendo nosotros", explicó.

"No hay ningún incidente o ninguna situación que nos advierta que no podamos instalar casillas, que no vayan los funcionarios, o que haya alguna situación que impida el desarrollo de la jornada electoral".

Reforma publicó que, ante hechos violentos y la presencia del crimen organizado, ocho estados del país, incluido Sonora, están considerados como focos rojos para los comicios del 2 de junio.

La coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) elaboró un mapa de riesgo con el que advirtió que en al menos 50 mil de las 170 mil casillas hay riesgo medio o alto de violencia para candidatos y población. En el mapa aparece Sonora como una de las entidades más riesgosas.

"Creo que las condiciones están dadas y nosotros apelamos a que la ciudadanía pues acuda porque hay, por lo menos en lo que estamos viendo, hasta el momento, la tranquilidad para que se pueda desarrollar la jornada electoral", insistió el consejero.

-¿Sonora no es foco rojo electoral?, se le preguntó.

"Para nosotros, en cuanto a la operación, (...) no hemos tenido un impedimento que diga que no podamos llevar a cabo nuestras acciones. Creo que eso (...) nos está dando la tranquilidad de que sí se puedan llevar a cabo las elecciones", respondió.

"Evidentemente seguimos todos los días viendo cualquier situación que nos hagan saber la ciudadanía, también los consejeros municipales y los consejeros distritales, pero estamos preparados".

Solicitan rondines

Ruiz Arvizu informó que el Instituto solicitó la implementación de rondines, sobre todo en la zona norte del Estado, no sólo para vigilar la jornada, sino también para garantizar el traslado sin contratiempos de las boletas al término de la elección.

"Las (autoridades) de seguridad, en primer lugar, nos están apoyando con el traslado (de las boletas). Pero también hemos estado nosotros solicitando que se den rondines en los municipios para garantizar y para tranquilizar a la ciudadanía. Pero sobre todo para que haya condiciones de que la ciudadanía pueda salir a votar el día de la jornada", mencionó.

"Estamos coordinándonos todos los días hay reuniones, hay mesas en donde se ve cualquier detallito, (...) tenemos conocimiento que llegaron fuerzas del Ejército el día de ayer (martes), entonces eso viene a abonar a la tranquilidad".

-Entonces, ¿va haber entonces rondines?, se le cuestionó.

"Sí, nos están comentando que para efectos de tranquilidad y para garantizar que se pueda llegar a cabo la operatividad el día de la jornada se van a hacer rondines de seguridad; ellos tendrán sus formas y sus procedimientos", dijo.

-¿Hay municipios en particular donde se van a hacer esos rondines o va ser en todo el territorio (estatal)?

"Nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, hay una parte de Sonora, en el norte de Sonora, que hay una región pegada a la frontera (con EU) que ahí se garantiza esa parte de la operatividad porque son (caminos) rurales en donde estamos solicitando nosotros que nos apoyen porque los paquetes electorales una vez cerrada la jornada electoral tienes que regresar a los consejos municipales", comentó.

"Entonces, es para atender la tranquilidad de que una vez desarrollada la jornada electoral vuelven los paquetes a los consejos municipales para seguir los procedimientos".