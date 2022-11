Descartan afectaciones por gripe aviar en México

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó afectaciones por los brotes de gripe aviar en México.

"No pone en riesgo la vida de las personas, para ser claros y no caer en alarmismo o sensacionalismo, también en la productivo no tiene, en el caso de México, mucha afectación, mucho impacto, si escasearan alimentos, que tiene que ver con aves, tenemos ya en marcha el plan de apertura para poder importar de cualquier país del mundo, cuidando desde luego las normas y los procedimientos sanitarios, responsabilizando a los importadores, a los que se les están entregando licencias para importar alimentos".

"Todo esto en el marco de las acciones para enfrentar el problema de la inflación, que es lo que ahora más nos preocupa y nos ocupa, sobre todo en alimentos, porque en el caso de los energéticos, está controlado en nuestro país, tenemos más inflación en alimentos, de todas maneras ya hay una tendencia a la baja que queremos mantener", dijo en conferencia.

Como parte de las actividades de control del brote, el Gobierno federal auitorizó la vacunación estratégica de las aves, por lo que, antes de que concluya la presente semana iniciaron las labores de inmunización en la zonas de mayor riesgo zoosanitario

Tras el brote de gripe aviar en una granja avícola en San Miguel El Alto, donde se sacrificaron sus 360 mil animales para evitar la dispersión del virus, el gremio en Jalisco teme una propagación del mismo, aunque hasta ahora se declara que ya se pudo contener.

De acuerdo con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural local, Ana Lucía Camacho Sevilla, son 12 granjas alrededor de la afectada que están en vigilancia, de las cuales cinco han resultado negativas al virus, por lo cual descartó que exista una dispersión hasta ahora.

Por su parte, Andrés Canales Leaño, presidente del Consejo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, externó su preocupación debido al tamaño del sacrificio de aves en San Miguel El Alto, cuyo propietario perdió todo su inventario y está siendo apoyado por el gremio para reponerlo.