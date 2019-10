Descartan adelantar comparecencia de Durazo

Ciudad de México— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Mario Delgado, rechazó adelantar la fecha de la comparecencia del Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, tras el fallido operativo en Culiacán, Sinaloa.

El legislador sostuvo que el funcionario está ocupado en "múltiples actividades", por lo que se mantendrá la fecha que se tenía programada para que rinda su informe: el 30 de octubre.

"Lo ocurrido en Culiacán llevaría a adelantar la comparecencia del Secretario Alfonso Durazo?", se le preguntó en la asamblea de Morena del distrito 13, en Iztacalco.

"No, está programada para el 30 de este mes, si no me equivoco", respondió.

"'¿Pero adelantarla?", se le insistió.

"Estamos a nada", dijo.

"Son días que la Oposición pide explicaciones", se le planteó.

"Yo creo que está claro que el Secretario tiene ahora múltiples actividades, le vamos a quitar un día para que vaya a la Cámara, está programado el 30, lo vamos a dejar el 30", zanjó.

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro mencionó que la reciente experiencia del operativo en Culiacán convoca de manera urgente a planear la despenalización de las drogas.

"A partir de los acontecimientos que vimos en Culiacán, es urgente entrar ya en un proceso para regularizar las drogas, habría que empezar con la cannabis, hacer un marco jurídico para su regulación, para su legalización, y disminuir este mercado negro, este mercado ilícito que genera ganancias extraordinarias, que les da a estos grupos delictivos un poder económico que se traduce en una alta capacidad de fuego y de corrupción", consideró.

"Entonces, habría que entrar ya a regularizar el mercado de las drogas, para eliminar estos mercados que le dan tanto poder a la delincuencia organizada", consideró.

El líder morenista recordó que el Senado tiene avances ya en la dictaminación de iniciativas para despenalizar el consumo de la mariguana, y estimó que a fines de este año podría alcanzarse la legislación respectiva.

"Ojalá se apruebe en este periodo, estamos, digamos, con una agenda muy apretada, la agenda del Gobierno, tenemos varios asuntos pendientes todavía. Pero estimo que nos va a dar tiempo para que a finales de noviembre, principios de diciembre, pudiéramos tener ya una primera regulación.

"México tiene que dar pasos hacia delante en esta materia. No hay ninguna receta, vamos a tener que experimentar en esta regulación, pero el objetivo debe ser proteger el derecho de la salud de las personas, proteger el derecho al desarrollo de la libre personalidad y eliminar el mercado negro de las drogas", expuso.