Descarta tensiones con FA por llegada de mujer a Presidencia

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador dijo que quien gane la Presidencia en 2024 obtendrá más votos que él en 2018 y descartó tensiones en las Fuerzas Armadas por llegada de una mujer a la Presidencia.

"Las mujeres son responsables, trabajadoras, honestas, decididas. He puesto él ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden. Las mujeres me han ayudado muchísimo, muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas, yo creo que va a ser mejor que ahora. Incluso quien va a ganar va a tener más votos que los que yo obtuve, así como lo están escuchando", declaró en conferencia.

"Y, en el caso de las Fuerzas Armadas, son muy leales, muy institucionales, profesionales, respetuosos de la autoridad civil y nos están ayudando muchísimo, mucho mucho mucho. La verdad no hubiésemos avanzado, como lo estamos haciendo, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas", agregó.

El Jefe del Ejecutivo dijo que, por seguridad, las Fuerzas Armadas se quedarán con trenes, aduanas y aeropuertos.

"Pero además con la seguridad de que va a estar la Guardia Nacional y va a estar Marina".

"Pero hay otra cosa, que es lo más importante, que son obras públicas que se están haciendo con el presupuesto de todos los Mexicanos y no queremos que se privaticen y es más difícil quitarle esas obras a la marina o al ejército, que quitárselas a Fonatur, por ejemplo".