Descarta Sheinbaum renunciar, por ahora

Ciudad de México.- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que seguirá al frente de la Ciudad de México, por lo menos hasta que se conozca el resultado de las encuestas.

"Y por el momento, no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso, en todo caso, se verá después, si es que salimos arriba en las encuestas", mencionó Sheinbaum este lunes.

Explicó que si va adelante en las encuestas es porque ha hecho un buen trabajo en la Ciudad de México y porque busca transformar al país.

"Y el tercer tema es que soy mujer, hoy ser mujer se ve por la ciudadanía como algo bueno", apuntó.

El dirigente Mario Delgado le pidió acudir al Estado de México y Coahuila para apoyar a los candidatos de Morena.

Después de que Martha Delgado renunció para promover a Marcelo Ebrard, Sheinbaum descartó designar a alguien de la misma manera.

"No hace falta, lo que hay es mucho entusiasmo de personas que son del movimiento y que no son del movimiento, que nos ven como una opción, no se puede hablar de campañas, ni siquiera estamos en un periodo todavía electoral, entonces, no hace falta.

"En nuestro caso, es la gente que se organiza y hace pintas", aseguró la Mandataria.

"Ahí en las redes sociales salió un video en donde, no sé quién lo hizo, la verdad, me deslindo plenamente de él, que copia un video de la golpista de Perú, nosotros, imagínense, cómo vamos a emular a golpistas o a gente que no tiene escrúpulos", expuso.