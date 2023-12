Descarta Sheinbaum puestos para expriistas

Matehuala, México.- La aspirante presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, descartó que los expriistas agrupados en la Alianza Progresista tengan asegurados puestos o nombramientos en su proyecto político y de administración pública.

Durante una gira por San Luis Potosí, donde se reunió con productores agrícolas y simpatizantes en esta entidad, la precandidata morenista descartó que expriistas como Alejandro Murat, Eruviel Ávila, Adrián Rubalcava, Nuvia Mayorga o Jorge Carlos Ramírez Marín tengan un ofrecimiento en su proyecto.

"Ellos toman una decisión de salirse del PRI porque ya no se siente representados por su partido, hacen una serie de críticas no solo al PRI, sino al frente del PRIAN, no es que digan que me voy para acá porque me ofrecen un puesto", destacó Sheinbaum.

"Muchos de ellos surgieron con el PRI, Eruviel Ávila dijo que iba al PVEM, Ruvalcaba y Murat ya habían dicho que me apoyaban, pero no es que vengan por un espacio en el Gobierno, sino ya no están de acuerdo con el PRI. Es una crisis de un modelo de alianza y de lo que el PRI representó durante muchos años en el país, muchos priistas están renunciando".

Consultada sobre si tiene algún filtro para decidir a qué ex priistas acepta en su proyecto político rumbo a la Presidencia en 2024, reiteró que no hay un acuerdo con ellos, sino que es su decisión apoyarla en sus aspiraciones.

Dijo que, llegado el momento, analizará junto con su coordinador de precampaña, Mario Delgado, si hay posibilidad de incluirlos en algunas labores.

"No es que me pidan permiso. Hay otras personas que se han acercado, pero esto no quiere decir que tienen un espacio. Ellos deciden salirse de su partido y piensan que la mejor opción somos nosotros, es su decisión de salirse del PRI. Más adelante veremos si hay opción o no de que haya inclusión", destacó.

Sheinbaum negó que exista una crisis política en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que su presidenta Guadalupe Taddei no ha podido nombrar funcionarios en áreas clave de la institución.

"No lo veo (una crisis), la verdad. Ahí hay una mayoría que no han permitido los nombramientos por parte de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y tienen que resolverlo, pero no veo una crisis.

"Hay mucha gente que está ahí desde los primeros momentos o que llegó con Lorenzo Córdova, lo que hay que hacer es que haya personas honestas y capaces", manifestó Sheinbaum.

En Matehuala, durante una reunión con agricultores de distritos de riego, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum dijo que México requiere de un Plan Hídrico para los próximos 30 años, que incluya la participación de todos los sectores para cuidar el agua de manera sustentable

"Hay que pensar en un Plan Hídrico para los próximos 30 años que permita incluir a todos los sectores, no solo desde la perspectiva exclusiva del Gobierno, sino que podamos construirla desde los usuarios de agua de riego, ganaderos, del sector productivo, del sector de servicios de los municipios de los estados", manifestó.

Por ello, adelantó que prácticas de extracción como el fracking están y seguirán prohibidas en el país, pues se trata de métodos que afectan al medio ambiente, principalmente en el cuidado del agua.

En el encuentro estuvieron presentes Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego; Roger del Rosal, de la Huasteca Potosina-Agua para Todos, así como agricultores y productores de Sinaloa, Sonora, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

Más tarde, sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes de San Luis Potosí, acompañada por la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, y el dirigente estatal del PVEM, Eloy Franklin.

Respalda impugnación

En un mensaje en redes sociales, la aspirante presidencial morenista apoyó la decisión del Gobierno federal de impugnar la promulgación de la Ley SB4, promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener a migrantes que ingresen irregularmente a Estados Unidos.

"El presidente habló esta mañana de las medidas del gobernador de Texas que violan derechos humanos de las y los migrantes y cómo México va a presentar una demanda, estamos totalmente de acuerdo y apoyamos al presidente en esta medida.

"Siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas del otro lado de la frontera, y la necesidad de la cooperación para el desarrollo para disminuir la migración", resaltó Sheinbaum.