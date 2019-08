Descarta Semar contaminación por sargazo

Ciudad de México— La Secretaría de Marina (Semar) determinó que el sargazo no es contaminante, luego de realizar estudios de calidad del agua y presencia de metales pesados en algunas playas.

La dependencia informó en un comunicado que los resultados de análisis de laboratorio indican que el alga no contiene arsénico ni metales pesados y que su azufre está dentro de las normas nacionales e internacionales.

Tampoco presenta lixiviados agresivos o dañinos para el ambiente terrestre.

Además, no hay reportes de afectación a la salud humana, señaló.

Mediante estudios de los Institutos y Estaciones de Investigación Oceanográfica de la Marina, se concluyó que las comunidades de plancton se encuentran en los niveles característicos de baja productividad del Mar Caribe y los parámetros físico-químicos están dentro del rango común del verano en la región.

La Dirección General de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Semar y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ahora realizan una fase de prueba de boyas de deriva.

Al liberar estos instrumentos de telemetría en agrupaciones de sargazo, buscan ubicar e identificar su trayectoria para determinar su comportamiento en las corrientes marinas del Caribe en el futuro.

En conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se lanzará una convocatoria de investigación sobre la planta que permita prever las zonas donde arribará, anunció la Semar.

La Marina trabaja en experimentos de secado del alga para determinar si es factible su aprovechamiento e industrialización.

Asimismo, estableció ocho estaciones de muestreo de temperatura, pH, OD, salinidad y sólidos disueltos totales.