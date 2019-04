Descarta SE acudir a la OMC por congestión en puentes fronterizos

Graciela Márquez, secretaria de Economía dijo en conferencia que los cierres parciales en algunos puntos de la frontera con Estados Unidos todavía no pueden ser considerados para resolverse con los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Ésta no es una medida que se pueda llevar a controversia porque es simplemente una decisión administrativa ante una restricción presupuestal", afirmó Márquez.

La Secretaria explicó que, para acudir a los paneles de diferencias de la OMC, se requeriría un cierre definitivo.

"Estamos ya actuando frente a, no diría yo restricciones de comercio, sino decisiones administrativas que se traducen en restricciones comerciales.

"Tendríamos que esperar al cierre definitivo como una medida de obstaculización al comercio y no en términos, como ha sido hasta este momento, administrativos", explicó Márquez.

Admitió que no sólo existe lentitud en los cruces fronterizos, sino que en algunos hay cierres parciales.

"Desde la semana pasada, cuando ocurre un anuncio del cierre del paso fronterizo Nogales-Mariposa, éste no es un cierre total, es un cierre parcial y simplemente tiene que ver con una decisión del Gobierno norteamericano de reelocalizar sus funcionarios para la vigilancia en la frontera, entonces se decreta el cierre de un día, de los días domingo.

Márquez mencionó que las mayores afectaciones se tiene en los envíos de vegetales frescos mexicanos hacia Estados Unidos.

Añadió que 70 por ciento de los vegetales frescos transitan por ese cruce fronterizo, por lo que la afectación no es de sólo ese día (domingo), sino que la fila es más larga el lunes y de manera sucesiva el resto de la semana.

A propuesta de algunos productores, se entablaron pláticas para la ampliación de horarios en los días que sí permanezca abierto el cruce fronterizo.

Para el cruce fronterizo de Otay, en Tijuana, no se cerró la frontera, sólo dos de los ocho carriles por los que transitan tráilers con mercancía.

Antes de estos cierres, ya se revisaba la posibilidad de usar otros transportes alternativos, como el marítimo, que es el segundo más usado en el comercio mexicano, agregó la funcionaria.

Respecto a los aranceles que impondría el Presidente Donald Trump a los autos de México por el constante flujo migratorio, Márquez dijo que la medida se tendría que discutir entre ambos países, pues los temas migratorios y comerciales son dos vertientes diferentes.

"Para el Gobierno de México es muy importante mantener separados los temas de migración y los temas comerciales. Ciertamente el Gobierno de Estados Unidos algunas veces mezcla los dos temas.

"Para nosotros es muy importante mantener en un carril la ratificación del Tratado de Libre Comercio y en otro los temas que tienen que ver con migración, entonces, en términos de nuevos aranceles tendríamos que estar discutiéndolos en términos de la relación entre socios comerciales que están modernizando un Acuerdo comercial", afirmó Márquez.

Por su parte, Roberto Acevedo, director general de la OMC, dijo que si bien es cierto que todos los países tiene libertad de ejercer sus políticas públicas, también tienen obligaciones comerciales.

"Todos los países tienen espacio para desarrollar políticas públicas, para desarrollar políticas comerciales de la manera que quieran, pero tienen obligaciones y Acuerdos que contrataron con otros, incluso en el marco de la Organización Mundial de Comercio, por eso estamos ahí.

"La Organización Mundial del Comercio les da el marco en que las relaciones comerciales deben ser desarrolladas, muchas veces las medidas comerciales son cuestionadas por otros países y para eso tenemos en Ginebra un foro para que puedan discutir, mantener consultas entre ellos y al final, si no llegan a una solución, hay la posibilidad también de haber un accionamiento del mecanismo de solución de diferencias de la OMC", comentó Acevedo.



Ratificación del T-MEC

Márquez comentó que ayer se envió al Congreso mexicano la iniciativa a la Reforma Laboral, con lo cual se da un paso más para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Ayer se envió al Congreso la iniciativa para la Reforma Laboral, entre otras cosas, incluye las previsiones del artículo 23 del T-MEC y por tanto México estará cumpliendo con ello y estará listo para enviar al Senado la ratificación del Tratado", informó.

Agregó que las pláticas con sus socios estadounidenses y canadienses continúan.