Descarta Salazar negociación para deportación masiva

Ciudad de México .- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que exista una negociación entre su país y México para acordar deportaciones masivas de migrantes, como informó el diario estadounidense The Washington Post.

En conferencia ofrecida en Villahermosa, Tabasco, el diplomático dijo que ya el propio presidente Joe Biden descartó que exista esta intención de parte de su gobierno

PUBLICIDAD

"El residente Biden lo dijo ayer, no hay intención de hacer eso, entonces no sé cómo salió ese artículo allí, no es algo que nosotros estamos promoviendo", sostuvo.

El pasado miércoles, citando fuentes no identificadas del gobierno estadounidense el diario aseguró que las deportaciones masivas sustituirían las actuales expulsiones de migrantes iniciadas con la pandemia del Covid-19, pero tendrían consecuencias legales más duras y serían contrarias a las leyes de migración mexicanas.

Salazar, quien visitó Tabasco como parte del trabajo que realiza para impulsar el desarrollo en el sur-sureste del país, dijo que el enfoque de la administración Biden para atender el fenómeno de la migración es generar prosperidad en los lugares de donde salen los trabajadores.

"Lo que estamos promoviendo nosotros es una solución sobre la migración en la manera que ya lo hablé, de crear trabajos, esperanza donde viven los migrantes, de asegurar que haya forma legal en que personas que buscan trabajo en los Estados Unidos lo puedan hacer.

"La Embajada de la que yo estoy encargado, el año pasado, dimos cerca de 350 mil visas, entonces hay manera legal de llegar a los Estados Unidos y eso es lo que, un tipo de programa así, es lo que nosotros estamos trabajando, reconociendo que todavía no hay solución, pero que vamos en un diálogo y hemos tenido éxito en muchas maneras", expuso.

Con respecto a la carta que 21 fiscales de estados republicanos enviaron ayer al presidente Biden para que designen a los cárteles mexicanos como terroristas y con ello se les pueda combatir militarmente, Salazar dijo que ambos países trabajan para detener el flujo de drogas y armas, pero lo hacen como socios.

"La manera como vemos nosotros, de la parte del gobierno federal de los Estados Unidos es que tenemos que trabajar en todos esos asuntos como socios con el Gobierno de México, porque la violencia afecta a todos, de este lado de la frontera, pero también en los Estados Unidos.

"Y en eso, lo que hemos trabajado desde el primer día que yo llegué, es en este Entendimiento Bicentenario de la Seguridad, donde tenemos muchas líneas de trabajo, donde sabemos que es difícil, pero estamos teniendo éxito en lo que estamos haciendo", dijo.

Cuestionado sobre el libro de memorias del ex secretario de Estado Mike Pompeo, quien escribió que la Administración del presidente López Obrador aceptó de forma secreta el programa conocido como "Quédate en México", el embajador dijo que él no presta mucha atención a ese tipo de libros.

"Yo de los libros esos no les pongo atención mucho porque la realidad es que nos hallamos donde estamos en este momento. Yo no vivo en lo que pasó, ya en lo pasado o lo que se dice, vivo en la realidad que tengo ahora en la mesa y esta realidad es que llevamos un trabajo muy fuerte y muy bueno entre el presidente Biden y el presidente López Obrador", señaló.