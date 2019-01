Descarta Monreal intervención en huelga

Ciudad de México— El senador Ricardo Monreal aseguró que jamás llamó a abogados o líderes de maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, para frenar su huelga, por lo que, acusó, alguien falseó su voz.

Incluso, informó, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

"Han usado mi nombre de manera ilegal, incluso desde hace cinco meses, usan mi nombre para extorsionar, hacer llamadas y pedir recursos, y para este tipo de circunstancias.

"No te dejes engañar, son hampones y es una pandilla criminal la que usa mi nombre, ya está en la Fiscalía General la denuncia penal, entiendo que están en un proceso de inicio, pero espero que pronto los detengan y los objeten y los sometan a proceso", indicó.

Tanto la abogada laborista Susana Prieto y el dirigente del Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, Juan Villafuerte Morales, afirmaron que Monreal les llamó para pedirles retirar la huelga en la empresa automotriz Autoliv.

"Jamás, hemos dado una instrucción para levantar la huelga de maquiladoras en Tamaulipas, primero porque no es nuestra facultad.

"Nunca haré nada indebido e ilegal, no es mi voz, no conozco a las personas, no conozco a la abogada, a ningún líder sindical, y les doy mi respeto, no me meto en temas que no me competen, ojalá quede claro que están usando mi nombre", apuntó.