Descarta IMSS afectaciones por inhabilitación de farmáceutica

Agencia Reforma / Zoé Robledo, director del IMSS

Ciudad de México— El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que no habrá afectaciones en el organismo por la inhabilitación de Laboratorios Pisa, impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Este miércoles se publicó la inhabilitación por 30 meses a la farmacéutica y a su filial de distribución, la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) por presuntas irregularidades cometidas en 2017 en un contrato con el IMSS.

En su conferencia de prensa semanal, Robledo refirió que aunque hay contratos vigentes, se cuenta con proveeduría externa para el servicio que se prestaba de anestesia.

"Quiero decir primero que hay contratos vigentes por muchas instituciones (...) continúan pues los que tengan con el IMSS o cualquier otra institución de salud; hay una cosa que es importante señalar: las claves que provee Pisa como laboratorio, ninguna de ellas es de fuente única de abasto, es decir, en todos los casos existe proveeduría externa, por lo que pues esperamos que esta situación pues no afecte la operación del Seguro", expuso.

Refirió que la investigación se hizo a partir de una denuncia que fue de 2017.

"O sea, ya es de hace tiempo la denuncia que hizo al Órgano Interno de Control un competidor, seguramente impugnando algún fallo que por lo que acabo de revisar no era de compra de medicamentos, era para otro servicio de anestesia, entonces vaya, pero no eran oncológicos, o no eran de la proveeduría que siempre es complicada".