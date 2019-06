Descarta Fepade fraude organizado en Puebla

Ciudad de México— El fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, descartó un fraude organizado en Puebla.

"Desde el primer momento en Puebla hubo muchas denuncias, vimos que había inconsistencias en muchas de ellas, pero se investigó a fondo, a tal grado que hubo un operativo en que se realizaron 201 entrevistas en todo el estado.

"El resultado fue absolutamente cero, no hubo confirmación de ningún delito, hemos seguido recibiendo denuncias y todo se va a investigar, pero no hay un elemento que nos haga sospechar que hay un fraude organizado", dijo en conferencia.

El fiscal indicó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) se encuentra alerta para atender las denuncias que surjan en esta jornada electoral.

Detalló que existen 609 enlaces y agentes del ministerio público para atender cualquier tipo de denuncia en los seis estados con comicios.

"Creo que es una de las elecciones más vigiladas que ha habido en México, y esto se debe a que hay un nuevo régimen, la Fiscalía está operando por primera vez", expuso el funcionario.

Ortiz Pinchetti remarcó la importancia de estas elecciones por ser las primeras que se desarrollan bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Electoral.

En el primer corte informativo del día, el Fiscal reconoció que la elección de Puebla, donde se elegirá al Gobernador y los presidentes municipales de cinco ayuntamientos, es la que más expectativa ha generado.

Ahí fueron enviados 20 agentes del Ministerio Público (MP) federal y 87 policías ministeriales, mientras que en Baja California, donde también se renueva la Gubernatura, los 5 Ayuntamientos y 25 diputaciones, se mandaron a 13 MP y 173 policías ministeriales.

A Durango fueron 13 MP y 69 policías, mientras que Aguascalientes fue reforzada con 6 MP y 42 policías; en Quintana Roo, con 11 MP y 64 policías, y Tamaulipas, con 7 MP y 104 policías.

Ortiz Pinchetti recordó que la Fepade se hará cargo solo de delitos federales, por lo que los locales serán remitidos a las autoridades de cada estado.

Antes de esta jornada, la Fiscalía Electoral recibió 158 denuncias, pero ninguna prosperó, agregó el funcionario.

"Si tenemos que actuar, actuaremos con todo rigor, no vamos a dejar como en el pasado que queden impunes delitos electorales".

Al arranque de la jornada, dijo, existe una situación de paz y tranquilidad.