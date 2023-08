Descarta Durango detener los textos

Ciudad de México.- Antes que detener la distribución de los nuevos libros de la SEP, el gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas, decidió que un grupo de expertos revise los contenidos de los textos y que los maestros hagan sus recomendaciones.

El mandatario priista dijo que la Ley de Educación establece que es responsabilidad del Gobierno federal tanto el contenido como la distribución de los libros de texto, por lo que las autoridades estatales harán llegar sus observaciones y darán a los maestros la posibilidad de modificar lo que consideren no aplica para la entidad.

PUBLICIDAD

Villegas aseguró que un grupo de 35 especialistas está revisando cada una de las 9 mil páginas de los libros de texto de primaria, y que luego conversarán con maestros de la entidad para ajustar contenidos, en caso de que sea necesario.

“Hay que dejar que los expertos los lean, los estudien y nos digan, la Nueva Escuela Mexicana marca que el 40 por ciento de todo el programa, dependiendo del lugar y región se puede modificar, hay que confiar en nuestros maestros. Estamos haciendo un tarjeteo para ayudarle a nuestros maestros porque los que más trabajo van a tener son ellos.

Hay que esperar a que los expertos nos pasen sus observaciones, son 9 mil páginas nada más de los libros de Primaria, por lo que me quiero esperar a que ellos nos digan. En la Ley de Educación marca que el Gobierno federal es el responsable del contenido y del modelo educativo, y viene también que es el responsable de la distribución de los libros, no podría detener los libros de texto, porque además son una herramienta del sistema, no los puedo detener”, planteó el priista.

Villegas planteó que en el nuevo modelo educativo no se contempla la desaparición de contenidos, sino una enseñanza transversal.

“En historia meten matemáticas, no vienen matemáticas a manera de memorización, se van a la vivencia y al razonamiento, a mí me hubiera ayudado más un método así, que uno de memorización. El plan está abierto para que lo podamos modificar, identificar en qué viene la deficiencia para nuestro entorno en Durango, y a partir de ahí mostrar un plan de estudios que nos permita tener niños y niñas competitivos”, dijo el mandatario.

Garantiza Tamaulipas reparto

Tras defender que los libros de texto gratuitos fueron hechos por gente con capacidad y que son adecuados para la evolución de la sociedad, el gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció que en la entidad serán utilizados por los miles de alumnos el próximo ciclo escolar.