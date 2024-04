Descarta AMLO sabotaje en contaminación de agua en BJ

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la contaminación de un pozo de agua que abastecía a la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México podría estar relacionada con la "temporada de calor" electoral, insinuando una posible manipulación mediática.

"Pero también es natural; estamos en temporada de calor (electoral), y se aprovechan: ahí van. Es lamentable, pero así es y esto suele pasar en todo el mundo cuando hay temporadas de calor; en EU es exactamente lo mismo", expresó durante su conferencia mañanera.

No obstante, el Mandatario descartó rotundamente que se trate de un sabotaje, aunque reconoció que podría haber intenciones de manipular el caso con fines electorales.

"Hay quienes hablan de que pudo haber intención de tirar combustible en el pozo; no hay elementos para eso. No va a haber ningún problema y (se va a) resolver el problema de los vecinos, protegerlos y resolver el problema; y no (debemos) extrañarnos de que haya manipulación", afirmó.

"Porque, si la hay desde tiempos normales, ¿cómo no la va a haber ahora?", añadió.

Durante su intervención, AMLO señaló que se está investigando la causa de la contaminación, pero hasta el momento no se han encontrado indicios de una fuga en los ductos de Pemex cercanos al área afectada.

"Se está haciendo la investigación, lo primero en estos casos es la protección a la población civil, que no vaya a presentarse una explosión por lo que haya en el drenaje en estos pozos hidrocarburo. Eso es lo primero. La Ciudad de México ha estado atenta y hay técnicos de Pemex investigando las causas."

Asimismo, indicó que se están revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex en la zona, midiendo la presión del ducto para descartar una fuga, y que aún se desconoce la sustancia específica que contaminó el pozo.

"Se llegó al pozo donde sí hay estas sustancias químicas, pero no se conoce todavía. Yo creo que ya el día de hoy se va a tener más información de lo que contamina el pozo. Hay algunas empresas que se clausuraron y se está revisando un ducto que está como a 500 metros; además, se están revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex. No se ha encontrado que haya una fuga, pero se está actuando de manera muy responsable".

"Se está midiendo la presión del ducto para ver si hay fuga, porque en esa zona hubo una especie de temblores, o temblores que pudieron haber afectado un ducto o una toma clandestina. Hasta ahora, no hay nada de eso; se están haciendo los estudios, estamos pendientes".

El Presidente advirtió sobre posibles intentos de silenciarlo o atacarlo durante el proceso electoral, pero aseguró que no tienen nada que reprocharle.

"Para irnos preparando, o sea, para no sorprendernos, son procesos de elección, imagínense atreverse a querer silenciar al Presidente, a ver si no está un tuit, no nos pueden acusar de nada.. ah, no sí, un hijo de Ricardo Rocha, Armando..."