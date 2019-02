Descarta AMLO renegociar deuda de Pemex

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que, por el momento, se pueda recurrir a la renegociación o reestructuración de la deuda de Pemex.

En conferencia, sostuvo que la petrolera se encuentra en condiciones para hacer frente a sus compromisos crediticios.

- ¿No habrá necesidad de un refinanciamiento de la deuda Pemex?, se preguntó.

- "A lo mejor no. Vamos a poder resolver con los recursos que tenemos sin endeudar al País. El propósito es no endeudar al País, de no crear déficit, que podamos tener finanzas públicas sanas y en equilibrio. Ese es el propósito", dijo.

El 7 de enero reveló que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, ya que sus pasivos equivalen al 97 por ciento de sus activos.

Un comparativo de informes financieros presentados al segundo trimestre del 2018 refleja que la deuda de Pemex supera a la brasileña Petrobras, la estadounidense ExxonMobil y la neerlandesa Shell, según datos de Bloomberg y resultado de las empresas.

El 12 de febrero la agencia Bloomberg dio a conocer que los bonos de deuda del Gobierno mexicano están en riesgo de caer en grado "especulativo", también llamado "chatarra", ya que Pemex amenaza con arrastrar las finanzas públicas.

El presidente anunció que este viernes dará a conocer el plan de medidas emergentes para fortalecer a la empresa, entre las que se encuentran una reducción de la carga fiscal.