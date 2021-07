Descarta AMLO reforma fiscal para 2022

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no impulsará una reforma fiscal, como parte del paquete económico para 2022.

Tras las especulaciones registradas por el relevo en la Secretaría de Hacienda, con la salida de Arturo Herrera y la llegada de Rogelio Ramírez de la O, el mandatario dejó en claro que no habrá aumento de impuestos.

"Antes, de verdad, no se pagaban los impuestos o no los pagaban los de arriba, los tenía que pagar la mayoría de la gente, había privilegios, miles de millones de pesos. Entonces cuando esto se termina pues ya tenemos ingresos, no es necesario aumentar impuestos, de una vez lo adelanto, no va a ver reforma fiscal", dijo.

"Porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos porque no se necesita afortunadamente".

El Jefe del Ejecutivo consideró que, que para tener suficiencia presupuestal, solo es necesario continuar con el combate a la corrupción y mantener las medidas de austeridad.

"Esa es la fórmula y alcanza el presupuesto y como vamos a tener ya más crecimiento económico pues esto nos va a ayudar", aseveró.

López Obrador mostró las cifras de la recaudación de este año, con corte al 7 de julio, que reflejan un incremento del 4.9 por ciento, en términos reales, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Detalló que, el año pasado, la recaudación fue de 2 billones 79 mil millones de pesos; mientras que este 2021 ha sido de 2 billones 286 mil millones de pesos.

"En términos reales 4.9, pero esto es en términos reales y nominal es un 10 por ciento de aumento y estamos por arriba de lo que se estimó en la Ley de Ingresos para este año", presumió.

El pasado 14 de junio, Raquel Buenrostro, titular del SAT, anunció que, junto con el paquete económico, se presentará una miscelánea fiscal para obtener 200 mil millones de pesos, pero a través de la simplificación del pago de impuestos y el combate a la evasión.