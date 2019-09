Descarta AMLO recesión; acepta que hay poco crecimiento económico

Ciudad de México— Aunque reconoció poco crecimiento económico, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que no hay recesión.

"La economía está creciendo poco, es cierto, pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar", presumió.

Al rendir su Informe en Palacio Nacional, dijo que no ha aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos gravámenes.

"Está por enviarse el presupuesto al Congreso, tenemos de plazo el día 8 de este mes, estamos proyectando que no aumente la deuda pública".

En julio, refirió, la inflación anual fue de 3.8 por ciento.

También aseguró que el peso ha resistido fuertes presiones externas.

"Se ha mantenido estable en relación con el dólar", añadió.

De manera resumida, informó que en los primeros 7 meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los generados por sus programas.

Mencionó que el 94 por ciento de adultos mayores ha recibido su pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales.

Asimismo, dijo, están recibiendo becas en todos los niveles escolares 10 millones 90 mil estudiantes, con una inversión en el año de 600 mil millones de pesos.

"Algo nunca antes visto en la historia de México", sostuvo.