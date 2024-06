Descarta AMLO pedir a Sheinbaum agilizar 'Plan C'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de solicitar a su sucesora, la morenista Claudia Sheinbaum, que se agilice la aprobación de reformas constitucionales con la llegada de la nueva Legislatura.

"No, no, no (le voy a pedir que agilice reformas) porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza. Nada más que la gente votó -desde luego- por los candidatos, de manera muy especial por ella, porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo. Va a gobernar una mujer preparada, pero muy, muy preparada", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que él no estará detrás de Sheinbaum una vez que ella asuma la Presidencia, pues solamente le entregará la banda presidencial y se jubilará de la política.

"Ya como corolario decir: cómo (Sheinbaum) se va a parecer a mí, cómo voy a estar yo detrás. Si yo tengo principios igual que ella, igual que Claudia. Yo voy a entregar la banda y adiós, yo me jubilo. Y siempre he actuado de manera consecuente, siempre lo que digo lo sostengo, cumplo mis compromisos.

"Además, termino mi ciclo, me voy a ir muy contento, tengo que agradecerle al creador, a la suerte, desde luego al pueblo, porque fue una lucha de muchos años, muy difícil, muy compleja e iniciamos un proceso de transformación y ya logramos nuestro objetivo de sentar las bases para que esta transformación continúe", expresó.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que él no está pensando en ser un "mesías" o un "jefe máximo" y que sólo dedicará su tiempo libre a escribir

"Y solo que fuese yo un ambicioso vulgar, politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo, líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia. Voy a cancelar mis cuentas en redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo, a la que quiero más de lo que me quieren a mí. Pero no puedo porque si empiezo a recibir a personas, amigos que son millones, compañeras, compañeros, voy a estar todo el tiempo recibiendo.

"Y quiero también tener momentos libres, porque voy a escribir, a eso me voy a dedicar y me va a llevar tiempo, tres, cuatro años una investigación que voy a hacer; y no tengo ambición ni al poder, ni al dinero. Esa sería mi recomendación: para ser libres hay que ser buenos, honestos y no tener mucho apego ni al poder ni al dinero", añadió.