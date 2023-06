Descarta AMLO dedazo o inclinar balanza en Morena para 2024

Ciudad de México.- Una vez pasada la elección del Edomex, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a haber dedazo o él incline la balanza hacia alguna de sus "corcholatas" para 2024.

Sin mencionar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López o Ricardo Monreal, durante la mañanera López Obrador aseguró que él no va a poner al candidato de Morena y que será la gente la que decida.

PUBLICIDAD

"Si queremos establecer en México, como lo estamos haciendo, el hábito democrático, necesitamos desterrar todas esas prácticas antidemocráticas, la calumnia en los medios supuestamente de información, los pactos de las cúpulas económicas con partidos políticos, la entrega de dinero de la oligarquía a candidatos, el que se reciba dinero del extranjero también con esos propósitos", indicó AMLO.

"Y desde luego desterrar por completo la compra del voto, la intimidación, el uso del presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos, el acarreo, la falsificación de las actas, el relleno de las urnas. el que votaban los muertos, el dedazo, el tapado, la imposición, barrer con todo eso".

"Eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos, no es que yo voy a poner al candidato de Morena, no, no va a haber dedazo, va a ser la gente, porque me estás haciendo la pregunta".

López Obrador reconoció que gente cercana a él no cree que no vaya a intervenir, pero afirmó que no lo hará.

"Pero van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen, incluso hasta gente cercana, 'no, no, no, a la hora de la hora tu vas a inclinar la balanza'. No", lanzó.

"O 'estamos esperando una señal'. Te vas a quedar esperando primo hermano".

El Jefe del Ejecutivo expresó que lo importante es afianzar la democracia como forma de Gobierno y de vida.

"Ya se está avanzando, sí estamos a un año de la elección presidencial del 24 y se va rápido el tiempo. Lo importante es afianzar la democracia, no sólo como sistema político, forma de Gobierno, sino como forma de vida, en la familia, los sindicatos, elección de autoridades", manifestó.

"¿Cómo va a haber democracia cuando el Gobierno está nada más al servicio de un grupo?".

Y aprovechó para lanzarse contra los medios de comunicación y los "conservadores".

"El bloque conservador en México no sólo lo integran los partidos con esas características, sino también medios de información y también intelectuales, no son ajenos, son parte de un modelo conservador, de derecha, entonces hay que tener eso muy en cuenta", criticó.

"Entonces esos son los cambios, y avergüenza cuando un Gobierno utiliza el presupuesto, compra publicidad, eso sí lo puedo decir, a los medios, hacen su agosto, cada vez que hay campaña, su agosto, no voy a hablar más, pero cada día les va costar más trabajo conseguir publicidad porque ya por ese método de manejo de publicidad se impusieron muchos gobiernos que le hicieron daño al país".

El Presidente aseguró que le dio mucho gusto lo que sucedió en las elecciones y que hablará con la morenista Delfina Gómez, quien se perfila a ser la gobernadora del Estado de México, y con el priista Manolo Jiménez, quien será el Mandatario de Coahuila.

"Me dio mucho gusto lo de ayer, la verdad, lo celebro, voy a hablar con los que triunfaron en su momento, decirles que van a contar con todo nuestro apoyo, y estuvo bien la elección", sentenció.