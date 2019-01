Descarta AMLO actuar ante la CNTE

Ciudad de México— No obstante que activistas de la CNTE mantienen bloqueadas vías federales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó acciones de su Gobierno para liberar el tránsito ferroviario.

Las vías de tren son de competencia federal.

"Yo espero que tengan ellos conciencia de que ya se les atendió, tomen la decisión de liberar las vías. Eso es lo que yo espero.

"No lo descarto, porque ya no habría motivo, ya sería un capricho y entonces no quedarían bien, serían mal vistos", planteó.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario reconoció que el movimiento de maestros puede debilitarse ante la opinión pública por mantener la protesta aunque se han resuelto algunas de sus demandas, sin embargo, negó emplear la fuerza para desalojarlos.

"No voy a dar la orden de reprimir al pueblo; no es debilidad, es que me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública. Quienes sin razón actúen de esa forma se van a debilitar mucho como organización.

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que hoy se llevará a cabo un diálogo entre la CNTE y autoridades estatales y federales, el cual está condicionado a la liberación de las vías.

"Estamos condicionando la continuidad de las mesas a que haya esa disposición por parte de ellos", señaló.

Tras reunirse con empresarios y con Moctezuma en busca de una solución a la crisis estatal, el Gobernador Silvano Aureoles advirtió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que si no levanta el bloqueo, no habrá diálogo ni pagos.

"Acordamos trabajar una mesa única, Gobierno de México y Gobierno de Michoacán", planteó el Mandatario.

En ese contexto, la Coparmex llamó al Presidente a no tolerar el bloqueo de las vías del ferrocarril y hacer valer el Estado de Derecho.

"El bloqueo a las vías férreas que operan Kansas City Southern de México y Ferromex afecta a cientos de empresas y ponen en riesgo miles de empleos. Al final, el que pierde es México", planteó Gustavo de Hoyos, de la Coparmex.

Juan Pablo Castañón, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, se unió a esta exigencia y alertó sobre la pérdida diaria de mil 500 millones de pesos por la obstrucción de trenes en Michoacán.

"Necesitamos que liberen las vías férreas para que cumplan con su función, son vías federales, necesitamos que lleven las mercancías al centro del País.

"Estamos perdiendo mil 500 millones de pesos diarios. El Estado mexicano debe solucionar a través de sus instituciones, que los derechos de los mexicanos no se vean afectados por algunos grupos", demandó.





La ley dice...

Ley de vías generales de comunicación

Artículo 3. "Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales".





Código Penal federal

Artículo 167. Cinco años de prisión Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya objetos ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado.