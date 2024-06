Descarta Alfaro conflicto postelectoral

Guadalajara, México.- El mandatario Enrique Alfaro Ramírez descartó que la elección de Gobernador en Jalisco se vaya a judicializar e incluso dio prácticamente por un hecho que hoy mismo hablará con la ganadora o ganador de la contienda.

"Yo espero que desde hoy en la noche (entablar contacto), yo tuve comunicación con las candidatas y los candidatos al Gobierno del Estado en estos días para preguntarles sobre cualquier planteamiento que hubiera en materia de seguridad, cualquier duda que tuvieran, fue una buena comunicación y quedamos de estar en contacto en la noche del día de hoy.

"No, no creo, no hay razón, yo creo que la jornada va en paz, creo que el Gobierno del Estado actuó con responsabilidad, que fuimos muy serios para no meternos en el proceso electoral y que estoy seguro que viene una valoración de candidatos, de partidos y, por supuesto, también del gobierno, que yo espero sea muy clara y que el resultado pueda evitar cualquier tipo de jaloneo postelectoral", dijo.

Al acudir a votar a la casilla 1057 en avenida La Paz, Alfaro informó que la jornada electoral transcurre en calma y con alta participación ciudadana.

Acompañado de su hija y su esposa, el Mandatario estatal destacó que las campañas electorales en Jalisco se llevaron a cabo sin violencia, salvo algunos hechos en específico.

"Ustedes recordarán cómo estábamos al inicio del año y lo que parecía ser un escenario muy complejo se fue atendiendo, claro, hubo algunos hechos, pero en realidad las campañas fueron en paz, en tranquilidad y con libertad, para que cada partido y cada candidato buscará la confianza de la gente.

"Por supuesto esta jornada va a cerrar un proceso que significó para todos nosotros mucho trabajo y me siento muy orgulloso de haber podido encabezar la mesa que garantizó que la gente en Jalisco pudiera votar", mencionó el Mandatario.

El Gobernador evitó hablar de la coyuntura nacional y hacer un balance de la campaña federal de Movimiento Ciudadano.

Reiteró que terminando su sexenio en diciembre próximo se retirará de la política y se dedicará al futbol, para lo cual continúa tomando el curso para ser director técnico.