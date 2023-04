Descalifica Segob a INAI; le ofrecen diálogo

Ciudad de México.— Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, aseguró que el INAI es un lastre burocrático e innecesario.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario y aspirante presidencial de Morena se sumó a las críticas lanzadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra el órgano autónomo.

Según el político tabasqueño, el INAI resulta costoso para la financias públicas y no ha servido para combatir la opacidad ni la corrupción.

"El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación", señaló.

Las expresiones del funcionario provocaron diversas reacciones, entre ellas, las de la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, quien lo emplazó a dialogar para que conozca el trabajo que realiza el Instituto.

"Señor Secretario, los comisionados del INAI lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI", exhortó.

El sinaloense Manuel Clouthier calificó al funcionario como un imitador del Presidente.

"Señor Secretario, si aspira a gobernar este País deje de imitar a López Obrador. El País no necesita un López Obrador Dos. México necesita más verdad y menos mentiras; más respeto y menos abuso del poder; más amor a México y menos ego de los gobernantes", posteó.

El pasado 11 de abril, durante una reunión privada con senadores de Morena, el Secretario de Gobernación aseguró que el Presidente le había ordenado paralizar al INAI.

De acuerdo con una grabación, el responsable de la política interna reconoció ante los legisladores que, para el Jefe del Ejecutivo, un Instituto sin quórum para operar es "el mundo ideal".

Sin embargo, esta mañana, el Presidente negó haber ordenado al Secretario de Gobernación frenar los nombramientos de las y los comisionados vacantes y dejarlo sin quórum.

- ¿Es cierto este audio que se filtró del Secretario de Gobernación que habría expuesto ante senadores de Morena que usted habría sugerido que convenía la inoperancia del INAI?, se le preguntó.

- "No, no. Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción", respondió.

Ofrecen buen trato a Adán Augusto si atiende a Oposición

Senadores del PAN garantizaron que habrá un buen trato al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si hay la posibilidad de negociar un acuerdo sobre los nombramientos pendientes del INAI.

En el patio del Senado, se llevó a cabo una breve negociación con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, previo a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska.

El coordinador Julen Rementería y las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez manifestaron a Monreal que habrá alguna muestra de inconformidad en la ceremonia que se llevará a cabo en el edificio de Xicoténcatl.

El coordinador de Morena reconoció que era derecho de la Oposición hacer las manifestaciones que considere, como fue este martes la toma de la tribuna.

Ofreció que hará lo que esté de su parte para que haya un posible diálogo de los senadores con el Secretario de Gobernación, de unos tres minutos, para que puedan expresarse.

También pidió que haya respeto hacia el funcionario y que él seguirá trabajando por un acuerdo.

"Quedamos en eso, antes de que el periodo de sesiones termine, vamos a intentar, no estoy mintiendo, voy a poner todo mi empeño y oficio", se comprometió con los panistas.

Dijo que el acuerdo ya no sería esta semana, sino el próximo martes.

"Lo que quieran hacer solo háganlo con respeto, no se les olvide que viene a nuestra casa y es representante del Presidente", dijo al ofrecer que podría preguntarle a López Hernández si puede dialogar un momento con los senadores de Oposición.

Gálvez aseguró que se van a portar bien y que no habría problema, porque estiman a "Elenita".

"Le decimos desde aquí que venga, que esté tranquila, no va a haber un escándalo", sostuvo Gálvez.

La vicecoordinadora Kenia López indicó que como oposición debían tener alguna postura, ante la oportunidad de tener al titular de Gobernación en la ceremonia.

"Vamos a portarnos bien, como los mexicanos esperan que nos comportemos", precisó.

Ricardo Monreal volvió a precisar que los panistas no son violentos, "ni verbal ni físicamente".

Julen Rementería dijo que apreciaban que se considerara la posibilidad de intercambio y el derecho a la Oposición a manifestarse.

Monreal insistió que pondrá lo mejor de él para que haya un acuerdo sobre el INAI.

"Se va a arreglar cuando estén los nombramientos y el INAI esté funcionando. Es por México", remarcó Kenia López.

Ricardo Monreal dijo que ya tenían un avance y que el diálogo da frutos.