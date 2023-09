Descalifica AMLO propuesta petrolera de Xóchitl

Ciudad de México.- Sin mencionar a Xóchitl Gálvez por su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó este viernes su propuesta para abrir Pemex a la IP.

En su mañanera, el Mandatario federal dijo que el que sus opositores hagan esas propuestas le ayuda porque son de un pensamiento racista, clasista, discriminatorio.

"Es que me ayudan mucho mis adversarios, imagínense que la señora (Xóchitl Gálvez) dice que va a privatizar Pemex, me ayuda (sonríe). Si dice que no quiere, no puedo mencionar la palabra, o que los de Chiapas no trabajan más de 8 horas. O que quiere su asesor principal, Fox, acabar con los programas sociales, con la pensión", dijo AMLO.

"Porque me consta que cuando iniciamos la pensión para adultos mayores, declaró, siendo Presidente, que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era ponerse a trabajar, lo entiendo, porque ese es el pensamiento conservador, así piensan, pero no sólo es Fox, son muchos, millones y tenemos que entendernos, comprendernos".

"Ese es un pensamiento que viene de lejos, hay mucho racismo, mucho clasismo, mucha discriminación. Por eso yo trato estos temas, pero no pensando en ellos porque ellos ya está muy difícil que cambien. Pienso en los jóvenes, incluso en sus hijos, en sus nietos, porque ellos sí pueden cambiar", lanzó López Obrador.

REFORMA publica este viernes que de ganar las elecciones del próximo año, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del Frente Amplio por México, planea una reforma a Petróleos Mexicanos, abriendo el sector energético a la inversión privada y potenciando las energías renovables.

La panista indicó que le gustaría reabrir las rondas de licitaciones petroleras que el Presidente López Obrador detuvo tras asumir el cargo en 2018.

Consideró que el Mandatario ha tirado dinero en Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo, y en la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que sufrió enormes sobrecostos y retrasos.