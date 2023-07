Descalifica AMLO propuesta de Xóchitl...sin mencionarla

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó una propuesta sobre el pago de seguro de gastos médicos que hizo la aspirante presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, a quien no se refirió por su nombre y sólo la llamó "persona".

"Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona, del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro (privado)", expuso. "O sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, o sea, que no haya ISSSTE, que no haya Seguro Social y mucho menos el IMSS-Bienestar, desaparece todo esto y ella dice que los trabajadores paguen un seguro".

PUBLICIDAD

La semana pasada, la senadora panista señaló que ella paga 130 mil pesos mensuales de seguro de gastos médicos, pero que al contratar un paquete podría salir en 70 mil pesos para los trabajadores.

"Se equivocó, o sea, yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló esa persona que paga 130 mil mensual por su seguro, dice ella, él, la persona, y 130 (mil), pero que podía conseguirse en un acuerdo, posiblemente con las aseguradoras, 70 mil mensuales", agregó AMLO.

"Yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de trabajares, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos, entonces de dónde van a sacar 70 (mil), a lo mejor estaba pensando en el año ¿no?, de todas maneras, no deja de ser una cantidad considerable".

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que, al margen de las cuentas y del costo del seguro, las declaraciones de "la persona" evidencian una mentalidad privatizadora que, dijo, prevaleció durante el periodo neoliberal.

"Desaparece lo público, desaparece lo social y tenemos aseguradoras, es un modelo pues que se aplica en Estados Unidos, lo quiso cambiar Obama y no pudo porque son intereses muy fuertes, muy compactos, influyentes", manifestó López Obrador.

"Pero era el modelo neoliberal que se impuso en México 36 años, por eso acabaron con las aseguradoras públicas, todas aseguradoras privadas, todo, como se terminaron los bancos públicos, todos bancos privados, entonces esa mentalidad existe, ese modelo está ahí, por eso hablo de que están al acecho, quieren regresar para eso, ese es el propósito".

El Jefe del Ejecutivo se volvió a quejar de tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quieren "silenciarlo por completo" y fungir como "censores".

"Voy a aprovechar para darles una muy buena noticia el día de hoy, para el día de hoy, (baja de la inflación), ya saben que hay la sección de 'no lo digo yo', porque pues ya tengo que andar con cuidando, tengo que estar muy atento", expresó.

"Ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar y están así INE, Tribunal electoral ¿no? Ya quisieran silenciarnos por completo, están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas".