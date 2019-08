Desbloquearon cuentas de narcos al final del sexenio de Peña Nieto

Ciudad Juárez— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública el desbloqueo presuntamente ilegal de por lo menos 722 cuentas bancarias en 2018, entre ellas varias vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Autoridades federales informaron a Reforma que, tras una revisión exhaustiva, identificaron que seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) levantó el congelamiento a ese número de cuentas.

De acuerdo con la información obtenida, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la SFP fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector General de Procesos Legales de la UIF.

El exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

Los informes recabados indican que tras la denuncia a la FGR y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, dependiente de la SFP, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.

La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces Procuraduría General de la República, indicaron funcionarios actuales del Gobierno federal.

En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF, agregaron.

Las autoridades consultadas no descartaron que las investigaciones se amplíen a otros ex funcionarios.

Alberto Bazbaz Sacal fue titular de la UIF de enero de 2013 al 10 de enero de 2018 y desde entonces la unidad quedó bajo la responsabilidad de un encargado.

Cuando Bazbaz fue nombrado director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, una parte importante de su equipo continuó en la UIF hasta el cierre de la Administración de Peña Nieto.