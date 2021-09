Desatiende Morena amparo y desecha desafuero de Fiscal

Ciudad de México— La mayoría de Morena desechó la petición de desafuero contra el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sin esperar a las resoluciones del Poder Judicial que se generaron tras la suspensión provisional que obtuvo el funcionario para que la Cámara de Diputados no resolviera sobre el caso.

Con 274 votos a favor, 108 en contra y 2 abstenciones se avaló el dictamen que dejó la Sección Instructora de la pasada legislatura.

El PAN decidió no participar en la votación para no tener responsabilidades por el posible desacato a la resolución del Poder Judicial de no resolver sobre el desafuero de Carmona.

"Se desecha la solicitud presentada por el Ministerio Publico de la Federación para que la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos realice declaratoria de procedencia con respecto al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, C. Uriel Carmona Gándara, en razón de que para dicho servidor público resulta inexistente la inmunidad procesal penal federal a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual no se colman los extremos constitucionales y legales exigidos por el mismo precepto constitucional, así como por el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos", cita el resolutivo aprobado por diputados de Morena, PVEM y PT.

Presente en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Fiscal Uriel Carmona Gándara afirmó que la Cámara de Diputados violó el amparo que se le concedió.

Anunció que presentará un incidente de violación de la suspensión definitiva.

"Estoy tranquilo y no soy un delincuente, no tengo miedo de comparecer ante la autoridad en el momento en que se requiera", afirmó antes de dejar la Cámara de Diputados.

El pasado 18 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República solicitó la declaratoria de procedencia contra el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la cual fue turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

El funcionario presentó demanda de amparo, señalando a 15 autoridades como responsables, entre ellas la Cámara de Diputados. La demanda fue admitida a trámite mediante acuerdo de fecha 28 de enero de 2021, por parte de la Juez Erika Nayeli Torres Santiago, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.

Ante ello, la Cámara de Diputados presentó un recurso de queja, que quedó sin materia al concederse la suspensión definitiva, y luego promovió un recurso de revisión.

En el pleno se generó un amplio debate sobre la propuesta de desechar el caso.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que no se viola el artículo 288 del reglamento de la Cámara por presentar un dictamen de la pasada legislatura, que debería ser devuelto a comisiones.

Dijo que se trata de un acuerdo, por lo que no es dictamen, ni minuta ni iniciativa.

También aseguró que no se violó la suspensión definitiva de Carmona, porque en su opinión se concedió únicamente para efecto de declarar o no la procedencia del desafuero.

Explicó que, al tratarse de un acuerdo, de un pronunciamiento del pleno para desechar el caso, no se llegó a definir si se aprobaba o no el desafuero.

También argumentó que el funcionario no está protegido por el fuero, de acuerdo al artículo 111 Constitucional, y que tampoco es sujeto a procedimiento de acuerdo al artículo 136 de la Constitución de Morelos.

"Para proceder contra el fiscal general no se requiere declaratoria del Estado si ha lugar o no, la Constitución de Morelos dice que no tiene fuero.

"Yo creo, que más allá de cualquier argumento de índole política, yo me quedaría con estas consideraciones de naturaleza estrictamente jurídica, donde no se viole el 288, donde no se viola a la suspensión, donde estamos ejerciendo nuestra facultad constitucional del artículo 111 y donde estamos cumpliendo lo que establece la Ley de Responsabilidades", argumentó Gutiérrez Luna.

El panista José Elías Lixa afirmó que no se estaba defendiendo a ningún funcionario, sino que se hacía un llamado a los diputados de Morena a no cometer otra pifia y nuevas correcciones, como sucede con el Senado, que ya modificó la ley sobre juicio político y declaración de procedencia.

Señaló que el área jurídica de la Cámara de Diputados acaba de informar a los coordinadores parlamentarios que a más tardar el día 21 de septiembre se tendrán que resolver los recursos de queja que presentó la Cámara contra la suspensión provisional que obtuvo Carmona.

Cuestionó por qué la mayoría de Morena no quiere esperar a conocer la resolución del Poder Judicial y ya con ello discutir si procede o no la declaración de procedencia, sin ningún impedimento jurídico para abordar el tema.

También respondió al Presidente de la Cámara que sí se violaba el reglamento, porque de acuerdo al artículo 282, sólo se puede desechar un asunto si éste corresponde a un dictamen, no a un acuerdo o un pronunciamiento.

Javier Casique, del PRI, dijo que la intención de desaforar a Uriel Carmona quebranta la resolución de la jueza Érika Torres, del Cuarto Distrito del estado de Morelos, donde argumenta que esta Cámara no podrá emitir ninguna resolución respecto a la declaratoria de procedencia.

"No podrá. Es decir, que en tanto el juzgado competente de Morelos no resuelva lo contrario, esta soberanía no tiene facultad para intervenir en el proceso. De hacerlo, estaremos generando un problema que deberá ser resuelto por el máximo tribunal del Poder Judicial, ya que quebrantaríamos un amparo en la materia, cometeríamos un delito establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo", advirtió.

Dijo que vulnerar un amparo puede conducir directamente a un proceso de desafuero a quienes no respetaron la resolución judicial.

"Estaríamos generando un precedente en contra de la autonomía constitucional de los fiscales de este país, creando un vínculo directo con la conjetura política y las mayorías legislativas", alertó.