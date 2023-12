Desatan pánico detonaciones de cohetes en Tabasco

Villahermosa, México.- La noche violenta del viernes 22 de diciembre en 5 municipios de Tabasco dejó serias secuelas entre la población, que huyó despavorida ante la detonación de un cohete en Villahermosa capital, la tarde de este sábado.

El pánico se desató en plenas compras navideñas en el centro de la ciudad, cuando un hombre arrojó un petardo y advirtió sobre una supuesta balacera, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública (SSPC), Hernán Bermúdez Requena.

"Un cohete que un hombre subió, aventó y salió corriendo gritando. Una situación que provocó una sola persona. Ya tengo personal ahí, no hay nada, no hay nada", aseguró Bermúdez Requena en entrevista con un medio local.

Aunque el secretario de seguridad afirmó que se trató de una broma, clientes del mercado José María Pino Suárez, así como comerciantes y empleados de tiendas departamentales del centro histórico, vivieron momentos de terror.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas que corren en estampida en las calles del centro de Villahermosa ante los falsos rumores, mientras que personal y clientes se resguardaron al interior de tiendas y hasta en una iglesia.

"Si no tienen que venir al centro no vengan, porque nosotros venimos al Elektra y se armó la balacera. Está toda la gente mala allá afuera. No salgan al centro. No salgan a ninguna parte, si no tienen que venir, no vengan", alertó una mujer a través de un video.

La preocupación entre los habitantes también ocasionó que vendedores ambulantes huyeran con su mercancía y provocó el cierre de los negocios aledaños.

"Se vació el centro, se vació el centro. No hay nada", dice una joven con la voz entrecortada en otra grabación.

El vocero del Gobierno, Juan Carlos Castillejos, también aseguró que en ningún momento hubo detonaciones de armas de fuego.

"Se han revisado los videos de las cámaras de seguridad y no hay indicios de alguna acción de esta naturaleza", indicó.

En un comunicado, la SSPC exhortó a la ciudadanía a no compartir información que altere la tranquilidad de la población.

"¿Ya está detenido Secretario?", se le preguntó a Bermúdez Requena.

"¿El que tiró el cohete de qué lo acuso? ¿Y al que grita de qué lo acuso? ¿De causar pánico?", respondió.

"Lo que sí es que se le pegó su regañada", agregó.

El saldo preliminar de lo ocurrido anoche fue de dos muertos, tres heridos y al menos 15 vehículos incendiados.