Desaparecidos: el precio que pagan familiares de víctimas

Ciudad de México.- El costo monetario de las desapariciones de personas en México podría superar los 600 mil millones de pesos, a precios de 2023, en lo que va del presente siglo.

Más allá del dolor y sufrimiento que implica la desaparición de algún familiar, hay repercusiones económicas que muchas veces no se toman en cuenta y que pocos se detienen a medir, como pueden ser la pérdida de ingresos familiares o los gastos adicionales que genera la ausencia de un miembro, o más, de una familia.

Entre el año 2000 y octubre de 2023, desaparecieron o no fueron localizadas un promedio de cuatro mil 108 personas por año, muestran cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Al comparar el número de desaparecidos y no localizados en el año 2000 con la cifra registrada en los primeros 10 meses de 2023, se tiene que el dato de 2023 supera en 161 veces al del punto de partida, al pasar de 62 personas desaparecidas y no localizadas en el 2000, a 10 mil seis durante el periodo enero-octubre de 2023.

Esto significa que entre el año 2000 y el 2023 el número de desaparecidos y no localizados por año se incrementó a un ritmo de 24.74 por ciento anual, para acumular 98 mil 602 casos en el periodo.

Sin embargo, es preciso apuntar que en el periodo que va del año 2000 al 2006 el número de desaparecidos y no localizados promedió 140 personas por año, y en ninguno de esos años alcanzó la cifra de 300 personas.

En tanto, de 2007 a 2023 la media de desaparecidos y no localizados se elevó a 5 mil 742 personas por año, y por primera vez en la historia, en tan sólo 10 meses de 2023 el número de desaparecidos y no localizados superó las 10 mil personas.

Si se toma en cuenta que el promedio de edad de los desaparecidos es de 25 años en el caso de los hombres y de 20 años para las mujeres, significa que la mayor parte de esta población estaba en edad productiva y por lo mismo tenía un largo camino por recorrer en el ámbito laboral.

Bajo el supuesto de que los esparcidos y no localizados estuvieran percibiendo, en el año de su desaparición, salarios equivalentes al promedio del salario base de cotización ante el IMSS en ese mismo año, los salarios que dejaron de recibir, en promedio de 2000 al 2023, ascendieron a 162 mil 74 pesos, por persona, por año a precios de 2023.

Con un expectativa de 20 años de vida laboral para cada desaparecido y no localizado, los salarios no percibidos por este grupo sumarían 336 mil 802.6 millones de pesos. Esto significaría una pérdida salarial de 14 mil 033.5 millones de pesos por cada año, entre el 2000 y octubre de 2023.

Si a este dato se agregan los salarios no percibidos por las 2 mil familias que se mantienen en la búsqueda de sus seres queridos, que se estiman en 233 mil 386.9 millones de pesos en los 24 años analizados, además de los gastos de salud que tienen que afrontar las familias que quedaron desprotegidas de cualquier sistema de seguridad social, el costo económico total de los desaparecidos y no localizados alcanzaría los 26 mil 352.9 millones de pesos en cada uno de los 24 años considerados; es decir, acumularía un costo superior al medio billón de pesos de 2023, al alcanzar la suma de 632 mil 470 millones de pesos.

Esta cifra es equivalente a 1.98 por ciento del Producto Interno Bruto estimado para el presente año.

Además de ver cómo se vaciaban sus cuentas bancarias y de sufrir extorsiones de una funcionaria pública, Nallely sufrió en su salud física y emocional por la desaparición de su esposo Sergio, en Veracruz.

La mujer, de 39 años, creía que las personas solo perdían dientes por falta de higiene, no por dolor, angustia y vacío. Sin embargo, el estrés que le provocó la desaparición de su marido le desencadenó un bruxismo nocturno que le destruyó las muelas.

El doctor le dijo que no había tratamiento, tras analizar las radiografías orales en las que se observaban los molares partidos por la mitad, un dolor físico que Nallely asociaba al sufrimiento que probablemente su esposo padeció en manos de sus plagiarios.

El trastorno comenzó luego de la detención de seis implicados: cuatro en un operativo en Puebla, otro en Querétaro y un sexto que fue aprehendido en flagrancia por robo. Todos ellos ex trabajadores de Sergio y de la hermana de éste, Lili, quien también desapareció en julio de 2019.

Las noches previas a las audiencias de los detenidos —quienes engañaron a Sergio y Lili con que habían sido secuestrados para robarles dinero y luego desaparecerlos—, Nallely apretaba tanto la mandíbula que en ocasiones no podía hablar y al despertar el dolor era muy intenso.

“Cuando me extraigo las muelas, pensaba que cómo era posible que hasta en eso se reflejaba el daño que nos estaban haciendo, en mi mente había pensamientos como ‘de seguro que a Sergio le hicieron sufrir mucho'”, narra.

Además de las cavidades vacías en su boca, sus cuentas bancarias fueron vaciándose también y perdió más de 30 mil pesos en extorsiones hechas por la ahora ex Fiscal Fabiola Melo, quien se encuentra presa por estos delitos.

“Me pedía: ‘señora me manda para la gasolina’, ‘señora me manda para papelería’, ‘señora me manda para la colegiatura de mi hija’, ‘señora me manda para contratar a personal para que vayan a entrevistar’ (… ). Ya después de eso algo empezó a decirme que no confiara más“, explica Nallely.

Las tres hijas de Sergio y Nallely, quienes entonces cursaban la secundaria, la primaria y el kínder, perdieron su casa, su escuela y sus amigos, la madre y las niñas se vieron obligadas a desplazarse.

Una de ellas perdió su cabello por estrés. “Una pequeña de 11 años con un diagnóstico de alopecia areata multifuncional, principalmente estrés, ¿a cuantas niñas conoces que tengan pérdida de pelo?, para mí era impensable hasta que nos pasó”, explica.

El vacío que sintió Nallely, trató de llenarlo con tabaco y comida, lo que ha afectado de manera importante su salud, llevándola a sufrir sobrepeso e hipertensión.

Los ataques de ansiedad los conoció en 2019, a los 35 años de edad, y desde entonces se hacen presentes con regularidad.

“Yo tenía una dependencia emocional y económica, Sergio era el que me aportaba y complementaba. Mucho de mi día lo dedicaba a él, a escucharlo, a apapacharlo.

“Y ahora creo que sigo intentando dedicarle tiempo: ahora voy a Fiscalía, hago escritos y peticiones, cuando voy a búsqueda, cuando comparto las fichas de recompensa, cuando voy a marchas, cuando investigo”, dice.

Ella está segura de que el estar activa buscándolo es una forma de sobrellevar la ausencia.

El precio que Marcela Balderas ha tenido que pagar por encontrar a su hijo es incalculable. No sólo ha perdido casa, trabajo y salud, sino también su estabilidad emocional y su paz se han sido alteradas por el riesgo de volver a ser golpeada o amenazada.

Los más de 12 años transcurridos desde aquel 5 de mayo de 2011 que su hijo Cosme Humberto Alarcón no llegó a su casa, en Torreón, Coahuila, los describe con las palabras rabia, impotencia, depresión, corrupción, desesperación, encubrimiento, calvario y horror, pues prácticamente desde la semana de su desaparición habría sabido que su hijo fue asesinado, pero por la ineficacia de autoridades locales, su peregrinar continúa.

Y es que, aunque el cuerpo del adolescente de 16 años que trabajaba de “cerillito” para ayudar a su madre estaba en manos de las autoridades locales, le fue negado porque consideraron que aparentaba la edad de 25 años y no de un menor de edad, sin importarles que la ropa y los rasgos físicos coincidían con los de Cosme.

Para acceder a las fotografías de los cadáveres que tomó la Fiscalía de Coahuila, la madre tuvo que esperar más de seis años. Durante ese tiempo, la ama de casa aprendió a lidiar con la burocracia, con funcionarios negligentes, la revictimización y burlas. Hasta la quisieron convencer de que habían encontrado a su hijo, queriéndole “enjaretar” –como ella dice– otros cuerpos que distaban mucho de la corpulencia y estatura de su “niño”.

Al ver la ineptitud de las autoridades, señala, contrató abogados, investigadores privados, algo impensable para una mujer que trabajaba en un supermercado en el área de panadería o en el hogar, y que pudo costear con la venta paulatina de sus propiedades, además de los estragos de estrés postraumático que le diagnosticaron.

Con la ayuda de asociaciones, consiguió ver la fotografía del cuerpo de su hijo, que estuvo en el edificio al que ella acudió varias veces a preguntar. En la imagen, tenía tres balazos en la cara, la que por tantos años –dice– besó para darle la bendición, las buenas noches y a la que no pudo darle “el último adiós”.

La madre buscadora revela que, según la información a la que tuvo acceso tras una férrea lucha legal y “de a pie”, Cosme fue encontrado en un lugar cercano a su trabajo, en donde militares y elementos de seguridad estatal solían hacer retenes, y donde se hallaron casquillos de arma larga.

“Como los que ellos usan y en un lugar que estaba rodeado por ellos. Fueron tan pendejos, perdón el uso de la palabra, que (peritos) pusieron las balas en una bolsa de plástico, sin cuidados, y dicen que no encontraron huellas ¿a quién están encubriendo? yo creo que ellos lo mataron“, señala.

Las autoridades estatales, al considerar que el cuerpo no había sido reclamado, dice, pudieron haberlo llevado a fosas comunes, como las que ella visitó sin resultados, o a escuelas de medicina –para que los alumnos realizaran prácticas–. Cuando se ha enterado de hallazgos de fosas, aunque sea en otros estados, ella ha acudido.

Su lucha por justicia continúa, el 13 de octubre interpuso una demanda contra la Fiscalía General del Estado (FGE), de Coahuila, por responsabilidad patrimonial del Estado, con el miedo de ser interceptada y golpeada como ocurrió en 2018 cuando los sujetos que la agredieron le dejaron un mensaje: “por bocona”.