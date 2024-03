Desaparecen dos agentes de la FGR; los hallan con vida

Ciudad de México — Dos agentes de la fiscalía general de México que fueron reportados como desaparecidos el fin de semana y que eran parte del equipo que investiga el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 fueron localizados con vida en el centro del país, informaron ayerlas autoridades.

Los peritos Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares fueron hallados sanos y salvos y están bajo resguardo de elementos de la Fiscalía General de la República, que los trasladó a la Ciudad de México, dijo a The Associated Press un agente federal que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para discutir el caso.

Domínguez y Linares fueron localizados en el sur del Estado de México en un operativo en el que participaron policías estatales, elementos del ejército y agentes de la Fiscalía General, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en una publicación en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.