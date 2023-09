Desaparece versión con discurso de Gálvez ante Congreso

Ciudad de México.- En la página web de la Cámara de Diputados desapareció la versión estenográfica de la sesión de Congreso General del primero de septiembre, donde Xóchitl Gálvez posicionó tras la entrega del V Informe de Gobierno.

Tras su intervención, legisladores del PAN, PRI, PRD y Grupo Plural gritaron "¡Presidenta!" a la responsable de construir el Frente Amplio por México.

En el link "Crónica Parlamentaria" están disponibles las versiones estenográficas de todas las sesiones ordinarias y solemnes, y se suben el mismo día.

De hecho, mientras se desarrolla la sesión se va adelantando la versión con las participaciones de los legisladores y el registro de votaciones y temas tratados.

Sin embargo, la correspondiente al día primero de septiembre no está disponible.

Está publicada la sesión previa del 31 de agosto, donde se eligió a la priista Marcela Guerra como presidente de la Cámara.

También están disponibles las versiones estenográficas de los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de septiembre.

"Nos parece por lo menos extraño que no existe el enlace o acceso a la versión estenográfica o los testigos gráficos de la intervención en tribuna de Xóchitl, en el marco de informe presidencial", señaló el vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana.

"Ya hemos solicitado formalmente una explicación, no queremos pensar que esto obedezca a la incomodidad que le causaron a los legisladores oficialistas las palabras de la senadora".

Dijo que eliminar la participación de Gálvez sería "el colmo" de lo que han hecho contra la senadora.

Desde la entrada de Gálvez al Pleno, los legisladores de la alianza opositora gritaron su nombre y corearon "¡Presidenta!", mientras que por Morena decían "¡Es un honor estar con Obrador!".

Al ocupar la tribuna, Xóchitl Gálvez reclamó los resultados en salud, educación y seguridad, y reconoció los programas sociales, pero advirtió que debían generar oportunidades para los mexicanos.

"Abrazos, no balazos, resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Abrazos, no balazos, es una ocurrencia criminal, se abraza a los delincuentes mientras balean a los mexicanos", expresó.

Fue interrumpida cuando dijo que nunca debería haber una Presidencia que en el quinto año de Gobierno que le siga echando la culpa a los demás.

"Necesitamos una Presidenta que asuma su responsabilidad. Debemos ya devolver la paz a la gente y regresarles el miedo a los criminales", manifestó.

Luego, ya acompañada en la tribuna por diputados y senadores, advirtió que era inaceptable que haya aumentado la pobreza extrema en México, en 400 mil personas.

"La pobreza no se supera con mañaneras llenas de palabras. La pobreza se supera con alimentación, educación, salud, empleo bien pagado y un sistema de protección universal", indicó.

También recordó que al desaparecer el Seguro Popular, 50 millones de mexicanos se quedaron sin servicios médicos y se desmanteló el Sistema de Distribución de Medicamentos.

Los morenistas se mostraron más molestos, al final del discurso de la senadora Xóchitl Gálvez, cuando ésta dijo que lo más grave del sexenio es el odio y la división sembrados.

"Odiar es el verbo de este viejo régimen, de un solo hombre. Amar debe ser el verbo de un nuevo Gobierno encabezado por una mujer", exclamó.

"Les digo con el corazón: vamos a construir el México que soñamos y merecemos. Acabemos con la autocracia, la polarización. Abracemos la democracia y la reconciliación".

Los legisladores volvieron a gritar "¡Xóchitl!" y "¡Presidenta!", y hacían la "xochitlseñal"

En la tribuna siguió la diputada de Morena, Aleida Alavez, quien con un spray desinfectó el micrófono.

"La corrupción que dejaron permeada en la tribuna. Ojalá esto nos ayude a desinfectar un poco la máxima tribuna del País, hoy violentada por esta triste persona que encarna y representa a la corrupción en su máxima expresión".

Reconoció que era legal la participación de Gálvez, pero lo calificó de inmoral, por hacer un mitin de campaña "en total fraude a la ley".

Enojada, llamó corrupta a la aspirante y dijo que se ponía el disfraz de indígena.

"En la campaña lo que dirá es la corrupción que ondean cínicamente ante esta tribuna. Este es un acto institucional, republicano y solemne que pretenden y han corrompido al subsumirlo a sus intereses de grupo", aseguró.

"El equilibrio entre los Poderes no debe ponerse en juego para satisfacer sus agendas personales y de partido. Sus fines electoreros no son los del pueblo y no son los de este Congreso", reclamó Alavez, pero la mayoría de la Oposición ya había abandonado el Pleno.