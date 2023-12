Desaparece bancada del PRI en Veracruz

Ciudad de México.- Tras 20 años de militancia en el tricolor, la diputada plurinominal veracruzana Anilú Ingram anunció su renuncia al PRI y su adhesión al Grupo Veracruz de la Alianza Progresista, una organización ligada a Claudia Sheinbaum Pardo.

Con ello, se extingue la bancada del PRI en el Congreso local.

A través de una rueda de prensa aseguró que, junto a ella, salieron del partido unas 800 personas que ahora forman parte del llamado Grupo Veracruz.

"He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de 'Alito' ¡yo no me quedo! En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podía quedarme a ser cómplice, por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy solo sirve a los intereses más oscuros, los caprichos de un hombre sin escrúpulos, los acuerdos debajo de la mesa y el hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común".

Acusó al líder nacional del PRI de perder las gubernaturas del tricolor en las recientes elecciones, de desplazar a cientos de militantes a los que llamó "distinguidos" y de provocar que los priistas que terminaron su encargo en las gubernaturas abandonaran la militancia.

El grupo al que se sumará llamado la Alianza Progresista fue creada por expriistas, entre ellos Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Nuvia Mayorga y Adrián Ruvalcaba.

"Lo he dicho no de ahora, sino siempre: es momento de las mujeres", expresó la priista en apoyo a la morenista Claudia Sheinbaum.

Sobre su unión al grupo parlamentario de Morena en el Congreso Local, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Juan Javier Gómez Cazarín, expresó que por ley, la ex priistas no podría sumarse.

"Lo que ella decida, nosotros en Morena para empezar ya estamos, no podemos estar sobrerrepresentados, por ley ya estamos a tope con los diputados, con eso vamos a trabajar. Ella lo que decida", expresó a medios locales.