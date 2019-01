Desalojan a migrantes de albergue en Tijuana

Tijuana- El albergue de El Barretal, ubicado al este de Tijuana, fue desmantelado, y los migrantes que se encontraban ahí fueron sacados del lugar.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o federal ha informado sobre las causas del cierre o el paradero de los migrantes.

El centro de convenciones privado El Barretal funcionó como refugio desde el pasado 29 de noviembre.

Este martes se quitaron lonas, y los migrantes salieron sin saber exactamente a dónde se dirigirían, incluidos algunos que tenían casi dos meses viviendo en el sitio.

Gonzalo Miranda, originario de El Salvador, indicó que ya encontró trabajo en una construcción, pero hoy tuvo que faltar debido a que los sacaron del albergue.

"Hay que buscar (a dónde ir), ya encontré trabajo en una construcción, pero hoy no pude ir porque nos sacaron (del albergue), desgraciadamente así son las cosas, todo va a tener su recompensa, porque sí quiero ayudar a mi familia", dijo.

"El propósito es sacar adelante a mi familia, mi propósito es cruzar, ganar dinero, y algún día regresar a mi país", mencionó.

El titular del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa, no respondió a los cuestionamientos sobre si el albergue sería cerrado.

César Palencia Chávez, director de Atención al Migrante en el Ayuntamiento Tijuana, mencionó que la autoridad municipal no ha sido notificada sobre el cierre del refugio.

El albergue llegó a tener 2 mil 500 centroamericanos que llegaron en la caravana migrante.