Desaira López Obrador a EU... por dictadores

Ciudad de México.— Después de que EU decidió no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la cita que comienza mañana miércoles en Los Ángeles.

“Ya pueden informar que no voy a asistir a la Cumbre. Y no voy porque no se invita a todos los países de América”, señaló ayer.

“Le mandé decir al presidente (Joe) Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la comunidad europea que pasó a ser la Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América”, dijo.

Tras su anuncio, la Casa Blanca respondió al reclamo de AMLO y dijo que fue una decisión tomada por principios contra los dictadores.

“La posición de principios del presidente (Biden) es que no creemos que se deba invitar a dictadores, que es la razón por la cual el presidente (de México) ha decidido no asistir”, dijo Karine Jean-Pierre, Secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Hemos tenido un involucramiento sincero con el presidente López Obrador y con otros socios regionales durante más de un mes con respecto al tema de las invitaciones a la Cumbre. Es importante reconocer que hay una variedad de puntos de vista sobre esta cuestión en nuestro hemisferio como lo hay en EU”.

Durante su intervención ayer por la tarde en el podio de la Casa Blanca en su rueda de prensa habitual, la vocera estadounidense evitó criticar por nombre a López Obrador y más aún confirmó que ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral en julio próximo en Washington tal como el mexicano adelantó ya. Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, descartó ir a la Cumbre por sus diferencias con Washington, y el presidente de Uruguay dijo ayer que no irá porque dio positivo a Covid-19.