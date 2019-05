'Desahucia' Secretaría de Salud a 160 hospitales

Ciudad de México— Al menos 160 hospitales o unidades médicas abandonadas, cuya inversión se realizó en algunos casos desde hace 15 años, ya no se terminarán por considerarlos inviables e incluso riesgosos, determinó la Secretaría de Salud.

Sin detallar el monto invertido en el inicio de estas obras a medias o abandonadas catalogadas como inviables, la dependencia reporta que no se concluirán por no contar con lo mínimo indispensable.

Se trata de 37 hospitales y 123 clínicas.

En el último corte, la Secretaría reportó que existen en total 326 obras inconclusas en el país: 166 están en proceso de construcción y sólo 13 están en categoría de "inaugurables" por llevar más de 80 por ciento de avance.

Entre las obras en proceso, 7 hospitales son del IMSS, iniciados entre 2017 y 2018; el ISSSTE reporta 56 unidades en abandono de construcción o remodelación.

Del total de obras inconclusas 251 fueron registradas ante la dependencia; mientras que 75 ni siquiera tuvieron registro que por ley deben cumplir.

Entre las obras inviables, 122 contaban con Plan Maestro de Infraestructura, lo que implica que pasaron por un proyecto de planeación, pero aún así terminaron abandonadas.

Reforma publicó que sólo para rescatar los hospitales y clínicas que quedaron a medias, pero que son viables, se requieren 14 mil 600 millones de pesos.

Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo, explicó entonces, que las obras abandonadas se iniciaron con tintes políticos o con proyectos malhechos.