Desabasto de fármacos fue por mala gestión: Salud

Ciudad de México— El desabasto de fármacos para cáncer infantil y otros insumos médicos que se ha presentado este año es resultado de una mala gestión del gobierno pasado, aseguró Asa Cristina Laurell, subsecretaria de la Secretaría de Salud.

"Estamos sufriendo el resultado del anterior Gobierno, porque ellos hicieron la licitación y dejaron muchas claves desiertas y eso significa que parte del problema de desabasto de medicamentos tiene que ver, precisamente, con la anterior licitación que es antes de que nosotros tomáramos el Gobierno", aseguró en entrevista con medios.

Tras participar en el 18 Congreso de Investigación en Salud Pública, la especialista dijo que la otra parte del problema es que varios estados no se unieron a la compra consolidada de 2018.

Sin embargo, están trabajando con los Gobiernos estatales y con los institutos nacionales de salud para resolver la falta de insumos, sostuvo la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Recordó que en la Administración pasada hubo muchos casos de fraude en las compras de medicamentos, según indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Lo que ha surgido es que hay un manejo inadecuado de los recursos federales utilizados por los estados, que provienen del Seguro Popular o del FASSA".

En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el antiguo Gobierno debió prever con anticipación la compra de insumos médicos para garantizar el abasto de, al menos, la mitad de 2019.

"Existía una distorsión del uso de los mecanismos administrativos.

"Para darse una idea, generalmente, algunos de los insumos para la salud se tienen que comprar con antelación y con una mira interanual para garantizar abasto por lo menos hasta mitad del año, aún fuera de cambios de administración. Y ese vacío del primer semestre no fue cubierto apropiadamente", sostuvo.

Reiteró que para solucionar el desabasto y para combatir la corrupción, las próximas compras de medicinas son guiadas por la Secretaría de Hacienda, con base en inteligencia financiera y a través de licitaciones públicas internacionales.

Por otro lado, José Ignacio Santos, Secretario del Consejo de Salubridad General, explicó que todas las instituciones del sector trabajan en depurar el cuadro básico de medicamentos, debido a que incluye fármacos que ya no se usan y a que algunos de los que son necesarios no figuran en esa lista.

"El Consejo es normativo y a nosotros nos corresponde definir con el sector cuáles son las necesidades y cómo mejor afrontar la problemática actual", aseveró.