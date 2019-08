Depuran el padrón de Seguro Popular

Ciudad de México— El Seguro Popular cerró el primer semestre de este año con 51.4 millones de afiliados, 2.1 millones menos al término de 2018.

En un informe entregado a la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPS) indicó que la reducción fue resultado de una depuración por duplicidad de afiliación.

"Derivado del cotejo del padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) contra los registros de afiliación de las instituciones de seguridad social y otros esquemas públicos y sociales de atención médica, se detectaron 4.6 millones de registros duplicados".

La CNPS remarcó que la actual Administración se propone transformar el actual SPSS, "caracterizado por su exclusión de acceso", por uno que garantice servicios de salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

"El SPSS no ha logrado incorporar a las 69.1 millones de personas que no cuentan con seguridad social, debido a que la meta anual de afiliación se determina con base a la disponibilidad presupuestaria, constituyendo la primera causa de exclusión", indicó.

"Aunado a ello, durante los 15 años de existencia del SPSS, la cobertura de servicios del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) sólo ha logrado incorporar 294 intervenciones, que representan mil 807 enfermedades cubiertas, lo cual, comparado con las 12 mil 643 claves totales de enfermedades existentes en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE10), constituye sólo el 14.2 por ciento de cobertura".

En el caso de los medicamentos, agregó, sólo cubre el 34.8 por ciento de las mil 815 claves del Cuadro Básico vigente.

En el primer semestre del año, reportó la CNPS, se revisaron omisiones y rezagos encontrados al inicio del actual Gobierno, como la falta de apego a las condiciones de calidad de los establecimientos de salud, la depuración de la cartera del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el cotejo del padrón de beneficiarios.