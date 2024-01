Deploran que PRI y PAN vayan con partidocracia, no ciudadanos

Ciudad de México.- El senador Emilio Álvarez Icaza cuestionó la decisión que tomaron las cúpulas de los partidos políticos al dejar fuera a ciudadanos de las listas de candidatos a senadores y diputados.

El Frente Amplio por México se había comprometido a abrir espacios a ciudadanos, pero la partidocracia prevaleció en la confección de las listas plurinominales con la incorporación de ex Gobernadores y líderes de los partidos políticos.

"Estas primeras versiones de listas que estamos viendo son una autoreferencia de las cúpulas partidarias. Creo que no están entendiendo el momento del País, de la necesidad de empujar liderazgos ciudadanos con causas ciudadanas", planteó el legislador.

Miembro del Grupo Plural del Senado, Álvarez Icaza consideró que la coyuntura debe forzar a los partidos a abanderar las causas ciudadanas, amén de que deben ser vistos como entidades de interés público.

"Lo que estamos viendo es una referencia hacia lo interno (de los partidos políticos) y que no están logrando una apertura y un diálogo de distintos liderazgos de causas en este momento del País. La verdad de las cosas es que pienso que no están leyendo correctamente el momento del País y eso nos afecta a todos, porque le quita potencia a la coalición (Fuerza y Corazón por México), le resta fuerza a la sociedad civil", previno.

Activista y promotor de la causa de los derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza opinó que si la gente no se siente en una perspectiva más ciudadana, le va a quitar potencia electoral y eso no está bien.

"Creo que es un error táctico. Están tan ensimismados en las discusiones de sus partidos que tienen ceguera y sordera. Están tan enfrascados en sus propias decisiones, sus intereses y grupos de poder que no están entendiendo que la apertura les da más potencia, más legitimidad. Lo que pienso es que no están mandando un buen mensaje. Están perdiendo la perspectiva, no están entendiendo el momento del País", resumió.

En el entendido de que los partidos tienen todavía tiempo para presentar ante el árbitro electoral las listas definitivas de candidatos, el senador llamó a las dirigencias de los partidos para que tengan la sensibilidad de abrirse a causas ciudadanas.

"Que esas causas estén representadas, no sólo en una alianza electoral, sino en una alianza parlamentaria", agregó.