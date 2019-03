Denunciarán fraude en terna para CRE

Ciudad de México— El PAN en el Senado acordó buscar la ruta jurídica para denunciar por fraude al presidente Andrés Manuel López Obrador por pretender imponer en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a perfiles no idóneos para desempeñar el cargo.

Los panistas llegaron a este acuerdo en una reunión previa celebrada antes de la sesión ordinaria de hoy.

"Hay muchas formas que haya corrupción, y una de ellas es que propongas personas que no tienen la capacidad para manejar un puesto tan importante como es la CRE, y que aparte lo están atrasando muchísimo, porque ahorita la CRE no puede funcionar porque no tienen el quórum suficiente para poder estar presente", planteó el coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

"Es increíble que vuelvan a mandar lo mismo, y estamos pensando buscar una figura jurídica que se llama fraude a la ley, y esto es una simulación, y el hecho de que haya mandado los mismos y que solamente haya quedado uno fuera, uno nuevo".

El exdirigente del PAN Damián Zepeda acusó a López Obrador de maniobrar un engaño a la Constitución.

"El espíritu de la Constitución lo que te da es un procedimiento para que pueda, de manera compartida, designar a un funcionario; propone el Presidente y el Senado analiza, nombra o rechaza; lo que se buscaba con ello es que el Senado se pueda dar una etapa de valoración", explicó.

"Y si se rechazan ternas, se debe presentar otra terna. El que el Presidente agarre y mezcle los nombres entre las ternas para burlar la Constitución y hacer como que se trata de una nueva terna es un fraude a la ley".

El senador Julen Rementería calificó como una falta de respeto la decisión del Presidente López Obrador de reenviar al Congreso sus mismas propuestas para la CRE.

"En realidad, lo que estamos viendo es una verdadera posición autoritaria, en donde lo que se quiere hacer es imponer a las personas que él desea", dijo.

"Lo que nosotros observamos aquí es que podría incluso prefigurarse un fraude a la ley, porque el espíritu de esta disposición para poner a la gente adecuada es el que, si no califican unos, se pueda hablar de otras ternas, pero bueno, el espíritu de eso es que sean otras ternas y no las mismas que, en todo caso, nada más se mezclen unos con otros los nombres".