Denunciará Xóchitl Gálvez a AMLO por denostarla

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez anunció que denunciará al presidente Andrés Manuel López Obrador por utilizar los canales oficiales del Gobierno para atacarla y denostarla.

“Que el presidente le pare, que me respete, ya le dije que me va a entregar la banda presidencial. He tenido tantos ataques de machos en mi vida, (...) mi vida está llena de retos, de luchas. Soy una mujer que está acostumbrada a ir contra la adversidad, no me sorprende que el presidente quiera ser el jefe de campaña”, expuso.

PUBLICIDAD

“Qué mal que use recursos públicos, lo voy a denunciar, se lo aviso, porque está usando recursos públicos para denostarme, para descalificarme, usó la cuenta oficial de la Presidencia”.

En un tuit el lunes 3 de julio a las 17:30 horas de la cuenta oficial del Gobierno de México @GobiernoMX se colocó el siguiente mensaje acompañado de un video de AMLO en su mañanera:

“El presidente @lopezobrador_ reveló que la senadora panista @XochitlGalvez será la representante de la oligarquía en el proceso electoral de 2024”.

“Suponen que si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo; en realidad, es parte de ellos, no del pueblo.”

Además, en la mañanera del lunes, el presidente arremetió contra Gálvez.

“Tengo toda la información de que Claudio X. González llevó las consultas para que Xóchitl los represente”, dijo AMLO.

“Están inflando a Xóchitl y quieren engañar. Ahora resulta que están a favor de los pobres”.

Este martes, la legisladora aseguró en entrevista que el presidente Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo y por eso miente al decir que pertenece a la élite y a la oligarquía.

“Nunca ha habido un hombre detrás de mí, acompañándome, al contrario. Que el presidente acepte que hay mujeres trabajadoras, inteligentes, y que él les tiene miedo, él solo puede con las que controla”, manifestó.

“No estoy de la mano de ningún hombre y aquí llego sola”.

Cuestionada sobre con qué “corcholata” de Morena le gustaría contender en 2024, la senadora dijo: “con el que quiera quiero”. No obstante, aseguró que AMLO va a decidir.