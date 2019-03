Denuncian 'huachicoleo' en leche

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó depurar el padrón de productores de leche que venden el producto a Liconsa a fin de terminar con el "huachicoleo" en la venta de ese insumo.



El Ejecutivo federal giró la instrucción luego de que Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), expuso que en los centros de acopio de Liconsa se han registrado desvíos y que en el padrón de productores imperan irregularidades.



"Yo le pido al licenciado Ignacio Ovalle, que es el encargado de este programa, que estén pendientes, que se puedan revisar, depurar, los padrones para que no haya huachicoleo en todo lo que tiene que ver con la leche; no queremos huachicol ni arriba ni abajo en nada", advirtió.



Durante la presentación del programa de precios de garantía para productores de leche, Ovalle repasó ante el Presidente las denuncias por corrupción que le allegaron afectados de todo el país.



"Ha habido durante muchos años abandono, descuido o, inclusive, hay que decirlo por su nombre, corrupción en la operación de Liconsa, que la condujo a apartarse severamente de sus funciones sociales.



"Hemos recibido reiteradamente señalamientos sobre acciones, por decir lo menos, irregulares en nuestros centros de acopio, irregularidades que por supuesto serán corregidas siguiendo su ejemplo. En este líquido blanco tenemos nuestro propio huachicol, es decir, hay fugas y desviaciones que no podemos admitir", afirmó.



El funcionario dijo que, para garantizar que el subsidio del precio de garantía llegará a pequeños y medianos productores, se está depurando el padrón, una tarea que, prometió, estará concluida antes de que finalice la primera mitad del año.



"El precio que garantiza Liconsa exige como una tarea impostergable depurar a fondo el padrón de productores; la verdad es que el día de hoy nadie podría jurar que son todos los que están o están todos los que son en ese padrón", resumió.



"Hay productores que, teniendo el merecimiento por ser pequeños y medianos para estar en ese padrón, no han podido ingresar, se les ha negado el ingreso por viejas reglas de operación, y otros productores que, estando dentro del padrón, se les pone un tope para poder admitir su leche".



Ovalle dijo que, tras depurar el padrón, el Gobierno estará en posibilidad de comprar leche a más productores y comprarle más producto a los que ya están dentro.



El titular de Segalmex también anunció que de abrirán nuevos centros de acopio en sitios donde abunda el agua.