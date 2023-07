Denuncian en mañanera acoso de gobernador de SLP

Ciudad de México.- El escándalo por las amenazas del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, contra medios de comunicación llegó este lunes a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El reportero Omar Niño, del portal O Noticias, acusó al mandatario estatal, emanado de las filas del PVEM y aliado de Morena, de impulsar una campaña de hostigamiento en su contra, por realizar una cobertura crítica sobre su Administración.

PUBLICIDAD

"Esta, sin duda, es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, de parte del gobernador Ricardo Gallardo hacia mi persona. Solamente le voy a dar cuatro hechos que han sucedido en esta semana:

"Fue robado mi automóvil; está denunciado ante la autoridad. Fueron graffiteadas mis oficinas. Mi familia está, después de lo sucedido, siendo atacada. Y el gobernador del estado Ricardo Gallardo, después de una nota que publiqué hace 12 días salió a decir que 'en San Luis Potosí hay pinches portalitos' que no se cansan de tirarle y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo", dijo.

Desde Palacio Nacional, el reportero aseguró que, a pesar del acoso, seguirá denunciando los problemas de inseguridad que se viven en San Luis Potosí. Sin embargo, exigió que se ponga fin a la violencia que se ejerce contra los comunicadores, de parte de la delincuencia y también del Gobierno.

"Y seguiré cuestionando y poniendo en la agenda pública los temas que le duelen a San Luis Potosí. Si no, voltee a ver este fin de semana cuánta violencia hubo.

"Ojalá usted tenga la oportunidad de ir a San Luis Potosí y pregunte quién es Ricardo Gallardo Cardona y quién es Omar Niño, y usted los conoce perfectamente, usted sabe quién nos gobierna en San Luis Potosí", retó.

Tras las denuncias, el presidente prácticamente no respondió y dio la palabra a otro comunicador. "Muy bien. Adelante", soltó el mandatario.

El 29 de junio, Gallardo estalló contra los medios de comunicación al asegurar que a algunos les gusta "chingar". Además, advirtió que los tiene detectados y a él "le gusta la sangre".

El gobernador lanzó la advertencia luego que algunos portales digitales difundieron la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena San Luis Potosí, una obra de la Administración estatal.

"A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, a poco no", dijo entre risas.

"Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida".

El antecedente

El reportero Omar Niño, del portal O Noticias, intervino este lunes en la mañanera para responder a las acusaciones lanzadas en su contra por la también reportera Ana Dora Cabrera, representante del portal Octopus San Luis Potosí, quien lo ha señalado como su agresor.

El 12 de junio, la mujer burló la seguridad de la mañanera, se acercó al presidente y se arrodilló para pedirle ayuda. A pesar de que el Reglamento de la conferencia prohíbe entregar objetos o documentos en mano al Jefe del Ejecutivo, la comunicadora no fue detenida por el personal de Ayudantía o Comunicación Social cuando se acercó al mandatario.

Ya frente al mandatario, Ana Dora Cabrera se hincó y solicitó la intervención del tabasqueño para resolver un litigio en el que ha denunciado a Omar Niño, por presunta violencia de género.

"Señor, por parte de mi agresor, llevo un año con este tema y no se ha resuelto nada; al contrario, ha sido pura omisión de autoridades e impunidad. A mí ya se me rompieron dos dientes, del bruxismo y la ansiedad. Y últimamente mi agresor se unió al equipo de Adán Augusto. Es muy extraño lo que está pasando", acusó la mujer, quien se presentó encapuchada y con un cubrebocas.

El presidente ofreció a la comunicadora que su caso sería revisado por las Secretarias de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Luisa María Calderón.

Esa no fue la primera ocasión en que Ana Dora Cabrera realiza una denuncia contra Niño, en las mañaneras.

En agosto de 2022, acreditada por la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, acudió a la conferencia a denunciar al mismo reportero.

Tras la polémica, el comunicador denunció en redes sociales que las acusaciones en su contra son una respuesta del gobernador Ricardo Gallardo por la cobertura crítica que ha realizado de su Administración.