Denuncian despido de personal en Comisión Búsqueda 'sólo por capricho'

Ciudad de México.- Familiares de desaparecidos estallaron contra la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes, a quien exigieron la recontratación del personal que ha despedido.

Durante una reunión de cerca de 10 horas, integrantes de colectivos acusaron a la funcionaria de correr a criminalistas, antropólogos, arqueólogos y demás elementos de campo "sólo por capricho".

De acuerdo con un video, los reclamos se presentaron luego de que la titular de la CNB reconoció que no iba preparada ante algunas de las peticiones de los asistentes.

"Ya sabemos que usted está ocupando una silla que nosotros no queríamos que ocupara, tampoco vamos a reconocer al personal que usted contrate a modo y exigimos que por lo menos el personal que nosotros conocemos y que sí se sale a partir de la madre con nosotros a buscar (...) sea recontratado, porque no vamos a volver a esperar otros cuatro años a que se vuelvan a capacitar", soltó una de las integrantes de los colectivos.

"Ya sabemos que usted no sabe, porque no trae ninguna preparación, no se haga bolas ¿por qué no se queda con la gente (que ya estaba)? Pero si usted agarra, por su capricho, de decir que se van, yo no sé a dónde va usted", dijo otro de los presentes.

"(Tenemos muchos años en esto) como para que usted llegue con la mano en la cintura y diga que no venía preparada, ¡qué falta de profesionalismo! Si así como está la Comisionada, va a estar su (personal) ¿hacia dónde vamos a llegar todos?".

De acuerdo con la minuta de la reunión, los representantes de los colectivos exigieron la suspensión de la búsqueda "casa por casa", ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los familiares consideraron que se trata de una estrategia de migrante, que los ponen en riesgo y los revictimiza.

Demandaron que el personal de búsqueda del Centro Nacional de Identificación Forense sea recontratado en sus puestos.

También pidieron contar con células de búsqueda de personas desaparecidas en las entidades federativas actualizar las tecnologías utilizadas para la búsqueda de personas, tomando en cuenta experiencias como la de Guatemala.

Expresa Mecanismo preocupación por 'reestructura'

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de las violaciones graves a los derechos Humanos de 1965-1990 expresó su "profunda" preocupación por la reestructura en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que contempla el adelgazamiento de áreas clave.

En un pronunciamiento, las personas comisionadas del MEH consideraron que dicha reestructura "trunca" una de las apuestas más contundentes y serias del Estado mexicano por localizar a personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia.

"No podemos sino expresar nuestra profunda preocupación ante decisiones que parecen abandonar esfuerzos muy relevantes en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición que demandan las víctimas de la violencia estatal, sus familiares y la sociedad mexicana en su conjunto", sostuvieron.

"Esperamos que las instituciones y autoridades competentes tomen conciencia de la enorme importancia de los puntos aquí expresados y garanticen que la CNB cuente con las condiciones institucionales óptimas para continuar cumpliendo con su mandato".

REFORMA publicó este viernes que la CNB adelgazará el equipo de búsqueda de víctimas de contrainsurgencia, como parte de la reestructuración interna instrumentada por la nueva titular del organismo, Teresa Guadalupe Reyes.

Javier Yankelevich, quien se ha desempeñado como Director de Operaciones Búsqueda, informó en una carta dirigida a familiares de víctimas que la nueva directiva del organismo prescindirá de tres cuartas partes del equipo que tenía esa misión.

En una misiva, fechada el 9 de enero, Yankelevich anunció su salida de la CNB el último día del mes, junto con parte del equipo especializado que encabezó desde 2019. En respuesta, el MEH emitió dicho pronunciamiento dirigido a colectivos, familiares, sobrevivientes y la opinión pública.

"Las personas comisionadas del MEH vemos con suma preocupación esta reestructura, pues ponen en riesgo los avances que el EEGS (Equipo Especializado en la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la Guerra Sucia) ha logrado hasta ahora", señalan.

"Esta reducción que deja sólo a dos personas a cargo de todas las tareas de búsqueda del periodo, difícilmente permitirá dar seguimiento a las decenas de líneas de búsqueda que se tenían identificadas, a las excavaciones, al trabajo con las fiscalías, a la entrevista de testigos".

El MEH además cuestionó el adelgazamiento de dicha área, pues supuestamente se debía fortalecer a partir del decreto presidencial de 2021 por el que se creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia.

Esta reestructura, agrega el pronunciamiento, afecta las acciones para el esclarecimiento de los casos y deja a las familias y colectivos en una "víspera suspendida" de recibir noticia del paradero de sus seres queridos.

"Se trata de labores complejas y de largo desarrollo que no se corresponden con las capacidades del personal con las que se deja al equipo, no es menor", añade el documento del MEH

De acuerdo con datos de la CNB, entre 1964 y 1985 el saldo de personas desaparecidas de manera forzada en México por acciones emprendidas por el Estado en contra de opositores, comunidades y organizaciones político-militares fue de al menos 899 personas (815 hombres y 84 mujeres).

Reyes, la titular de la CNB, llegó al organismo en octubre de 2023 en sustitución de Karla Quintana, en medio de cuestionamientos de colectivos y madres buscadoras por la nueva política en materia de búsqueda y la clasificación de los casos de desapariciones.

Apenas el 3 de enero, la Comisión reconoció que realiza ajustes de personal. En un comunicado, el organismo dependiente de la Segob informó que, tras la conclusión de contratos eventuales, en la actualidad revisa perfiles para ocupar las plazas que quedaron vacantes.

"Es importante destacar que los ajustes buscan asegurar un abordaje más efectivo de la problemática de las desapariciones en el país. La CNB informa que continúa su operación con normalidad", aseveró la Comisión.